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القاهرة: استعاد الاهلي نغمة الانتصارات الغائبة منذ مباراتين بفوز معنوي على ضيفه إنبي بهدفين نظيفين الاربعاء على ملعب الاهلي والسلام، وذلك في ختام منافسات المرحلة الثانية والثلاثين للدوري المصري لكرة القدم والتي شهدت تتويج الزمالك بطلاً للمرة الـ 14 في تاريخه.

سجل للأهلي البديلان الموزمبيقي لويس ميكيسوني (71) ومحمد محمود (90)، فيما أهدر مصطفى شلبي ركلة جزاء لانبي (67).

المركز الثالث

ورفع الاهلي رصيده الى 67 نقطة في المركز الثالث، فيما تلقى انبي الخسارة الثانية توالياً والـ 13 هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر.

سيطر لاعبو إنبي على الشوط الأوّل من دون فاعلية أو خطورة على مرمى الاهلي المتراجع للدفاع.

وتحسن اداء الفريقين مع بداية الشوط الثاني، وحصل انبي على أوّل فرصة بعد تمريرة من مصطفى شلبي للنيجيري جون ايبوكا المنفرد، فسدد الأخير كرة ارتدت من القائم الأيمن (47)، قبل أن يتعرض ايبوكا للعرقلة من جانب محمد شرقية ليحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها شلبي وسددها ارتدت من العارضة وشتتها الدفاع (67).

ورد الاهلي بهجمة منظمة وصلت لأحمد عبد القادر داخل منطقة الجزاء فرواغ هشام عادل وسدد في جسد الحارس عبدالعزيز البلعوطي (69)، وبعد فاصل من التمريرات بين لاعبي الاهلي وصلت الكرة لميكيسوني داخل منطقة الجزاء سددها على يسار البلعوطي محرزاً هدف التقدم (71).

الحارس ينقِذ المرمى

وانقذ الحارس مصطفى شوبير مرماه من هدف مؤكد لانبي بتصديه لتسديدة ايبوكا من ركلة حرة مباشرة (77)، ورد البديل صلاح محسن بعد دقيقتين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها البلعوطي.

وفي الدقيقة 90 سدد البديل الآخر زياد طارق كرة ارتدت من البلعوطي لتجد المتابع محمد محمود سددها على اليسار الحارس محرزاً الهدف الثاني.

إيسترن كومباني

وفي مباراة ثانية، فرض إيسترن كومباني تعادلاً إيجابياً على مضيفه الاسماعيلي 1-1.

تقدم الإسماعيلي عن طريق أحمد مصطفى (25)، وعادل أحمد متعب لإيسترن كومباني (47).

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع، فيما يقبع إيسترن في المركز السابع عشر قبل الأخير مع 30 نقطة، ليشتعل صراع النجاة من الهبوط قبل مرحلتين من النهاية، بعدما تساوى إيسترن مع الجونة في المركزين السادس عشر والسابع عشر توالياً، فيما يحتل المقاولون المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة، بينما تأكد رسمياً هبوط مصر المقاصة.