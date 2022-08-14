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القاهرة: تأهل الأهلي الى الدور ربع النهائي من كأس مصر لكرة القدم بفوز قاتل في الوقت بدل الضائع الاحد على مصر المقاصة الهابط لدوري الدرجة الثانية بهدف نظيف على ملعب الاهلي والسلام.

وسجل المدافع رامي ربيعة هدف الفوز من ركلة جزاء (90+4) احتسبت إثر لمسة يد على هشام حافظ الذي تلقى بطاقة صفراء ثانية للاعتراض على قرار الحكم.

ويلتقى الاهلي مع المقاولون في الدور ربع النهائي.



سموحة

وتأهل سموحة الى الدور نصف النهائي بفوزه على منتخب السويس الناشط في دوري الدرجة الثانية 2-صفر بملعب السويس الجديد.

سجل الهدفين البديل محمد نادي (75) والغيني اليا سيلا (90+2).

وأنهى منتخب السويس بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه احمد حاتم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للاعتراض على قرارات حكم المباراة.

وينتظر سموحة الفائز من لقاء الاهلي والمقاولون لمواجهته في الدور نصف النهائي.