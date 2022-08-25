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اسطنبول : أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عن وقوع بايرن ميونيخ الألماني في مواجهة برشلونة الإسباني الخميس في اسطنبول التي ستكون مسرح المباراة النهائية في 10 حزيران/يونيو 2023.

وبحكم وجود بايرن ميونيخ في المستوى الأول وبرشلونة في الثاني، أسفرت القرعة عن وقوعهما ضمن المجموعة ذاتها وهي الثالثة التي ستكون نارية بوجود إنتر الإيطالي أيضاً.

وشاءت الصدف أن تضع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل هذا الصيف الى برشلونة، في مواجهة فريقه السابق بايرن الذي تركه بعدما دافع عن ألوانه منذ 2014 وتوج معه هدافاً للدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية.

ويتجدد الموعد بين الفريقين بعدما كانا في المجموعة ذاتها أيضاً الموسم الماضي حين فاز بايرن ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 3 صفر.

وستكون المواجهة إعادة أيضاً لربع نهائي 2019 2020 الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، وحقق حينها النادي البافاري نتيجة تاريخية 8 2 في طريقه الى اللقب السادس في تاريخه على حساب باريس سان جرمان الفرنسي الذي أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثامنة بجانب يوفنتوس الإيطالي، ليتواجه بالتالي مع جناحه السابق الأرجنتيني أنخل دي ماريا المنضم حديثاً الى عملاق تورينو.

أما بالنسبة لريال مدريد الإسباني المتوج الموسم الماضي بلقبه الرابع عشر في المسابقة على حساب ليفربول الإنكليزي، فيبدو على الورق أمام مهمة سهلة بعدما جاء في المجموعة السادسة بجانب لايبزيغ الألماني وشاختار دانييتسك الأوكراني وسلتيك الاسكتلندي.

وبالنسبة لوصيفه ليفربول، بطل المسابقة 6 مرات آخرها عام 2019، فجاء في المجموعة الأولى بصحبة أياكس أمستردام الهولندي ونابولي الإيطالي ورينجرز الاسكتلندي، بينما وقع غريمه مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز في المجموعة السابعة الى جانب إشبيلية الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وكوبنهاغن الدنماركي.

ونظراً لإقامة مونديال قطر في فصل الشتاء، سيكون برنامج دور المجموعات مضغوطاً حيث تقام المراحل الست على مدى شهرين، إذ أجبرت إقامة كأس العالم في الفترة من 20 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر الاتحاد الاوروبي على إجراء كل المباريات في غضون تسعة أسابيع بدءاً من 6 أيلول/سبتمبر.

المجموعات

الأولى:

أياكس أمستردام (هولندا)

ليفربول (إنكلترا)

نابولي (إيطالي)

رينجرز (اسكتلندا)

الثانية:

بورتو (البرتغال)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

باير ليفركوزن (ألمانيا)

كلوب بروج (بلجيكا)

الثالثة:

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

برشلونة (إسبانيا)

إنتر (إيطاليا)

فيكتوريا بلزن (تشيكيا)

الرابعة:

أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

توتنهام (إنكلترا)

سبورتينغ (البرتغال)

مرسيليا (فرنسا)

الخامسة:

ميلان (إيطاليا)

تشلسي (إنكلترا)

سالزبورغ (النمسا)

دينامو زغرب (كرواتيا)

السادسة:

ريال مدريد (إسبانيا)

لايبزيغ (ألمانيا)

شاختار دانييتسك (أوكرانيا)

سلتيك (اسكتلندا)

السابعة:

مانشستر سيتي (إنكلترا)

إشبيلية (إسبانيا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

كوبنهاغن (الدنمارك)

الثامنة:

باريس سان جرمان (فرنسا)

يوفنتوس (إيطاليا)

بنفيكا (البرتغال)