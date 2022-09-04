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مانشستر (المملكة المتحدة) : وضع مانشستر يونايتد حدًا لبداية أرسنال المثالية ملحقًا بضيفه الخسارة الأولى هذا الموسم 3 1 بثنائية ماركوس راشفود وهدف للوافد الجديد البرازيلي أنتوني في مباراته الأولى، ضمن ختام المرحلة السادسة الأحد.

وحقق النادي اللندني الذي سجل له بوكايو ساكا هدفه الوحيد بداية صاروخية للموسم بفوزه بمبارياته الخمس الأولى لينفرد بالصدارة التي لا زال يحتفظ بها عقب تعادل مانشستر سيتي الثاني مع أستون فيلا السبت.

من جهته، وبعد خسارتين افتتاحيتين بداية الموسم وضعتاه في قاع الترتيب، حقق يونايتد فوزه الرابع تواليًا، أحدها على ليفربول، رافعًا رصيده الى 12 نقطة في المركز الخامس.

وشارك أنتوني أساسيًا في مبارته الاولى مع الفريق بعد وصوله في الايام الاخيرة من سوق الانتقالات التي أغلقت الخميس مقابل 95 مليون يورو من أياكس أمستردام الهولندي ليجتمع بمدربه السابق إريك تن هاغ.

وبدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء للمباراة الرابعة تواليًا قبل أن يدخل في الدقيقة 58 من الشوط الثاني بعد أن كان مستقبله مع الشياطين الحمر غامضًا. كما بدأ البرازيلي كازيميرو مرة أخرى من مقاعد البدلاء قبل الاستعانة به بعد الاستراحة.

وكانت مشاركة أنتوني أساسيًا بدلاً من السويدي أنتوني إيلانغا التغيير الوحيد على تشكيلة تن هاغ عن المباراة الاخيرة (1 صفر ضد ليستر سيتي)، فيما أجرى المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا أيضًا تغييرًا وحيدًا على مباراة أستون فيلا في مركز الظهير الايسر مشركًا الاوكراني أولكسندر زينتشينكو بدلاً من الاسكتلندي كيران تييرني.

ثنائية راشفورد

وجاء الشوط الاول ملتهبًا بين الفريقين وكان يونايتد الطرف الافضل في الدقائق الاولى قبل أن يرفع الضيوف من مستواهم.

وهدد بداية الدنماركي كريستيان إريكسن بكرة "على الطائر" عند القائم البعيد بعد عرضية من البرتغالي ديوغو دالوت، مرت بجانب القائم (8).

وكاد أرسنال يفتتح التسجيل عندما وصلت الكرة في منتصف المنطقة الى المدافع الفرنسي وليام صليبا سددها فوق العارضة (9).

وطغى على الشوط الأول الإيقاع السريع ووصلت الكرة إلى جايدون سانشو داخل المنطقة سددها من الجهة اليسرى زاحفة مجبرًا الحارس آرون رامسدايل على التصدي لها (11).

وظن أرسنال أنه افتتح النتيجة عندما افتك النروجي مارتن أوديغارد الكرة من إريكسن لتصل الى البرازيلي غابريال مارتينيلي الذي تابع الكرة في الشباك (13)، إلا أن الهدف ألغي بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لخطأ من أوديغارد على إريكسن عندما دفعه من الخلف لافتكاك الكرة.

وأجبر مارتينيلي الحارس الاسباني دافيد دي خيا للقيام بتصدي رائع لرأسيته بعد أن وصلته الكرة من أوديغارد (32).

وافتتح أنتوني، الذي بات اللاعب رقم 100 من البرازيل الذي ينافس في الـ"برميرليغ"، التسجيل بعد أن وصلته الكرة من راشفود على الجهة اليمنى في المنطقة أسكنها بيسراه الى يمين رامسدايل (35).

وكان أرسنال الطرف الافضل في الشوط الثاني وضغط بشكل متواصل على الخصم ونجح في معادلة الارقام بعدما شتت دالوت الكرة من أمام البرازيلي غابريال جيزوس إثر تمريرة من أوديغارد لتتهيأ أمام بوكايو ساكا تابعها في الشباك بسهولة(60).

إلا أن يونايتد سرعان ما عادل من فرصته الاولى عندما مرر البرتغالي برونو فرنانديش كرة رائعة في العمق الى راشفود الذي سددها من على مشارف المنطقة في المرمى (66).

وسرعان ما أجرى أرتيتا تغييرًا ثلاثيًا ودفع بإميل سميث رو وإدوراد نكيتا والبرتغالي فابيو فييرا (74)، إلا أن يونايتد عاقبه سريعًا بمرتدة بعد تبادل للكرة التي مررها فرنانديش جميلة بينية الى إريكسن الذي انطلق رفقة راشفورد منفردَين في المقدمة ومررها الى الانكليزي الذي تابعها في الشباك (75).

ليستر في القعر

وعمّق برايتون من جراح ضيفه ليستر سيتي المتذيل وألحق به الخسارة الخامسة تواليًا بفوزه عليه 5 2.

ولا يزال بطل إنكلترا عام 2016 من دون أي فوز هذا الموسم بعد تعادل افتتاحي، فيما يحقق برايتون انطلاقة رائعة للموسم بعد أن أحرز فوزه الرابع ليرتقي الى المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

وظن فريق المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز أنه قام بانطلاقة مميزة للقاء قد تمهّد الطريق أمام فوزٍ أول عندما افتتح التسجيل في الثانية 50 عبر النيجيري كيليتشي إيهياناتشو.

عادل لوك توماس بخطأ في مرمى فريقه (10) قبل أن يمنح الاكوادوري مويز كاسيدو التقدم لأصحاب الارض (15)، فيما نجح ليستر بالمعادلة عبر الزامبي باتسون داكا (33).