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ميلانو : انفرد اتالانتا بصدارة بطولة ايطاليا لكرة القدم بفوزه على مونتسا 2 صفر في ختام المرحلة الخامسة الاثنين ملحقا الهزيمة الخامسة تواليا بالفريق الصاعد للمرة الاولى في تاريخه الى مصاف اندية الدرجة الاولى.

ورفع اتالانتا رصيده الى 13 نقطة مقابل 11 لكل من نابولي وميلان، واستأثر بالمركز الاول مستغلا الخسارة القاسية لروما الذي كان يقاسمه الصدارة، امام اودينيزي برباعية نظيفة ليتراجع فريق العاصمة الى المركز الخامس مع 10 نقاط.

وتألق في صفوف الفائز مهاجمه الشاب الدنماركي راسموس هويلوند (19 عاما) القادم اليه من شتورم غراتس النمسوي الشهر الماضي مقابل 17 مليون يورو، والذي افتتح له التسجيل بعد مرور 56 دقيقة.

ثم سدد النيجيري اديمولا لوكمان القادم كرة قوية اصطدمت بالمدافع البرازيلي مارلون سانتوس لتتحول خطأ في مرمى فريقه (64).

يذكر ان اتالانتا وخلافا لفرق الصدارة، لا يشارك هذا الموسم في اي مسابقة اوروبية بعد حلوله ثامنا الموسم الماضي وبالتالي يستطيع تركيزه جهوده على المسابقتين المحليتين.