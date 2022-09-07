قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



ساو باولو: خرج حامل اللقب في العامين الاخيرين بالميراس من الدور نصف النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم على يد الفريق البرازيلي الآخر أتلتيكو بارانينسي، بعد تعادلهما 2-2 إيابًا الثلاثاء في ساو باولو بعد تفوق الاول 1-صفر ذهابًا على أرضه.

وهذه المرة الثانية التي يبلغ فيها بارانينسي الدور النهائي للبطولة الموازية لدوري أبطال أوروبا في أميركا الجنوبية، بعد العام 2005 عندما سقط ضد ساو باولو.

ومهّد بالميراس الطريق باكرًا أمام تعويض تأخره من المباراة الاولى عندما افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة عبر غوستافو سكاربا.

إلا أن الفريق تعرض لانتكاسة بعد أن اضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين طيلة الشوط الثاني إثر طرد موريلو قبل الاستراحة ببطاقة حمراء مباشرة لخطأ قاسِ، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بعد أن اكتفى الحكم بدايةً بالصفراء (45+3).

مع ذلك، نجح أصحاب الارض في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 55 برأسية المدافع الباراغوياني غوستافو غوميس.

لم يشكل خطورة

لكن بارانينسي الذي لم يشكل خطورة في الشوط الأول وخاض المباراة بغياب مدربه لويس فيليبي سكولاري الذي طرد في لقاء الذهاب، انتفض في الثاني مقلصًا الفارق بداية عبر بابلو بعد دقيقة من نزوله بديلا (64)، قبل أن يسدد الضربة القاضية بهدف التعادل للبديل الآخر الأوروغوياني دافيد تيرانس.

ولا يزال فرناندينيو، نجم مانشستر سيتي السابق، اللاعب الوحيد في التشكيلة التي شاركت في النهائي عام 2005 بعد أن عاد هذا الصيف من إنكلترا الى ناديه الأول.

يلتقي بارانينسي في نهائي 29 تشرين الأول/أكتوبر في غواياكيل في الإكوادور، فلامنغو او فيليس ساسرفيلد الارجنتيني، علمًا أن الفريق البرازيلي اكتسحه برباعية نظيفة ذهابًا في بوينوس أيرس.