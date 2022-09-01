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بوينوس ايرس: وضع فلامنغو البرازيلي قدماً في نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم، الموازية لدوري أبطال أوروبا في أميركا الجنوبية، بسحقه مضيفه فيليز سارسفيلد 4-صفر.

وفرض المهاجم الدولي بيدرو نفساً نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف في الدقائق 31 و60 و83، فيما أضاف إيفرتون ريبييرو الثاني (45+1).

ويخوض فريق ريو دي جانيرو مباراة الإياب على أرضه على ملعب ماراكانا الشهير بأريحية كبيرة.

وبات من شبه المؤكد أن تجمع المباراة النهائية للمسابقة القارية التي تقام في 29 تشرين الأوّل/أكتوبر في مدينة غواياكيل الاكوادورية بين فريقين برازيليين، بعدما فاز أتلتيكو باراناينسي البرازيلي على ضيفه مواطنه بالميراس، حامل اللقب في العامين الماضيين، 1-صفر في نصف النهائي الآخر.

وبدا فلامنغو الأفضل على ملعب فيليز سارسفيلد في العاصمة بوينوس آيرس منذ الدقائق الأولى وهيمن على اللقاء، حيث أظهر قدرته على رفع غلته من الأهداف، ليتقدم بهدفين في الشوط الأوّل قبل أن يضيف مثلهما في الثاني.