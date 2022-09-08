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لندن: أعلن نادي تشلسي الانكليزي الخميس تعيين غراهام بوتر، مدرب برايتون الحالي، مديرًا فنيًا جديدًا له خلفًا للألماني المقال توماس توخل.

وجاء في بيان للنادي اللندني على موقعه الرسمي "يسر نادي تشلسي أن يرحب بغراهام بوتر مدربًا جديدًا لنا بعقد مدته خمس سنوات لجلب كرة القدم التقدمية وتدريبه المبتكر إلى النادي".

وكان تشلسي أحدث صدمة الاربعاء بإقالة توخل بعد قرابة 20 شهرًا من وصوله الى لندن في فترة قاده فيها الى لقب دوري أبطال أوروبا 2021، وذلك لسوء النتائج في مطلع الموسم الجديد بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية.

ويعتبر بوتر (47 عامًا) من أفضل المدربين في إنكلترا مع الفرق المتواضعة ويقدم كرة قدم جذابة ونجح الموسم الماضي في قيادة برايتون الى أفضل ترتيب له على الإطلاق في الدوري الانكليزي بإنهائه الموسم في المركز التاسع، ويحتل راهنًا المركز الرابع.

نقل موقع البلوز عنه "أنا فخور ومتحمس للغاية لتمثيل نادي تشلسي، هذا النادي الرائع. أنا متحمس جدًا للعمل مع مالكين تشلسي الجدد وأتطلع إلى اللقاء والعمل مع مجموعة مثيرة من اللاعبين وتطوير فريق وثقافة يمكن أن يفخر بها مشجعونا الرائعون".

وأقال تشلسي توخل في أعقاب الهزيمة أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 1 صفر الثلاثاء في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، فيما أشارت العديد من التقارير في بريطانيا الى أن الاقالة لم تكن مرتبطة بهذه الخسارة بل كان قرارًا اتُخذ مسبقًا بعد خلافات مع المالكين الجدد، على رأسهم الاميركي تود بويلي.

قال الاخير عن المدرب الجديد "يسعدنا إحضار غراهام إلى تشلسي. إنه مدرب أثبت نفسه ومبتكر في الدوري الإنكليزي الممتاز ويتناسب مع رؤيتنا للنادي. ليس موهوبًا جدًا على أرض الملعب فحسب، بل يمتلك مهارات وقدرات خارجها مما سيجعل تشلسي ناديًا أكثر نجاحًا".

وصل توخل الى تشلسي في كانون الثاني/يناير 2021 خلفًا لفرانك لامبارد وقاد الفريق بعد أشهر فقط الى لقب دوري الابطال على حساب مانشستر سيتي في النهائي.

عانى من بداية متواضعة للموسم، إذ يحتل البلوز المركز السادس في الدوري الممتاز بعد ثلاثة انتصارات، تعادل وخسارتين.

وكان توخل (49 عامًا) مرتبطًا بعقد مع النادي حتى 2024 وهو يرحل بعد أن أنفقت الإدارة في الصيف قرابة 300 مليون يورو لضم لاعبين جدد أمثال رحيم ستيرلينغ، الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ، الفرنسي ويسلي فوفونا والسنغالي خاليدو كوليبالي.