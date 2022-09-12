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موسكو: أعلن الكرملين الإثنين أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا سيستمر حتى "تحقيق الأهداف" في وقت انسحبت القوات الروسية من مناطق تابعة لكييف في الأيام القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن "العملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى تتحقق الأهداف المحددة في البداية"، ورأى من ناحية أخرى أنه "لا يوجد أي احتمال للتفاوض" بين موسكو وكييف في الوقت الحالي.