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لشبونة: تعرضت سيارة عائلة مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو لهجوم "همجي" بعد خسارة فريقه المدوية الثلاثاء على أرضه برباعية نظيفة ضد كلوب بروج البلجيكي، ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفق ما أعلن النادي البرتغالي الأربعاء.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد استُهدفت السيارة التي كانت تقل زوجة كونسيساو وولديه بعد الهزيمة ضمن منافسات الجولة الثانية.

ورشق الأنصار الحجارة ووجهوا إساءات شفهية الى العائلة التي لم يتعرض أي من أفرادها لإصابة.

قال بطل أوروبا مرتين في بيان "بورتو يدين تمامًا الهجوم على سيارة عائلة المدرب سيرجيو كونسيساو الليلة الماضية خارج ملعب دو دراغاو".

وتابع "كما يتأسف بورتو لانعدام الحماية من السلطات ويدعو إلى التعرف بسرعة على الفاعلين الذين قاموا بهذا العمل الوحشي ومحاسبتهم".

ولا يزال بورتو من دون أي فوز قاريًا هذا الموسم بعد أن سقط في المباراة الاولى 2 1 ضد مضيفه أتلتيكو مدريد الاسباني الاسبوع الماضي، ويحتل المركز الثالث في الدوري المحلي على بُعد ثلاث نقاط من بنفيكا المتصدر.