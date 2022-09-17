قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



فالنسيا (إسبانيا): لم يكن كارلوس ألكاراس موفقاً في ظهوره الأول كأصغر مصنف أول في التاريخ، وذلك بعد سقوطه في الفردي خلال خسارة بلاده إسبانيا أمام كندا الجمعة، في منافسات المجموعة الثانية من كأس ديفيس لكرة المضرب، فيما ضمنت كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا التأهل إلى ربع النهائي.

وغاب ألكاراس عن المواجهة الأولى لإسبانيا في هذه المجموعة المقامة مبارياتها في فالنسيا، والتي تغلبت فيها على صربيا من دون نجمها الغائب نوفاك ديوكوفيتش 3-صفر.

لكن البطل المتوج الأحد بلقب فلاشينغ ميدوز عن 19 عاماً كان حاضراً الجمعة وأمام فرصة منح بلاده التقدم على كندا 2-صفر وحسمها المواجهة مع الأخيرة بعدما وضعها روبرتو باوتيستا أغوت في المقدمة بفوزه بصعوبة على فاسيك بوسبيسيل 3-6 و6-3 و6-3.

إلا أنه لم يكن موفقاً في مواجهته الأولى على الإطلاق مع فيلكيس أوجيه-الياسيم، إذ، وبعدما فاز بالمجموعة الأولى بصعوبة بالغة 7-6 (7-3)، عانى الأمرين وخسر الثانية 4-6 ثم الثالثة 2-6 بعد لقاء استغرق ساعتين و50 دقيقة.

علّق ألياسيم "هذا فوز كبير لي وللفريق. لأن كارلوس الأول عالمياً. لكنه قام بمجهود كبير وقطع الأطلسي ليلعب هنا.. أوجّه له تحية احترام".

وحسم الثنائي الكندي أوجيه-ألياسيم وبوسبيسيل مواجهة الزوجي أمام مارسيل غرانويرس وبيدرو مارتينيس 4-6 و6-4 و7-5، لتتصدّر كندا المجموعة.

وبعد قلب كندا تأخرها 4-5 في المجموعة الثالثة الحاسمة، قال أوجيه-ألياسيم المرهق "نعم، هذا جنوني. لا أعرف كيف قلبنا النتيجة. قدّمنا مستوى رائعاً في آخر ثلاثة أشواط". فيما قال قائد كندا فرانك دانتشيفيتش "نحن مقاتلون. نلعب حتى النهاية".

ومن أجل تلافي عملية الدخول في حسابات معقدة لتحديد أصحاب أفضل مركزٍ ثانٍ، تم تقليص عدد المنتخبات المشاركة في دور المجموعات من 18 في النسخة الماضية إلى 16 هذا العام، وقد تمّ توزيعها على أربع مجموعات بدأت مبارياتها الثلاثاء وتختتم الأحد في أربع مدن هي بولونيا الإيطالية (المجموعة الأولى)، غلاسكو الاسكتلندية (الرابعة)، هامبورغ الألمانية (الثالثة) وفالنسيا الإسبانية (الثانية).

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعات إلى الأدوار الإقصائية (ربع ونصف النهائي والنهائي) المقرّرة في ملقة الاسبانية من 22 الى 27 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وحرمت روسيا من الدفاع عن اللقب الذي أحرزته العام الماضي على حساب كرواتيا بطلة 2018، وذلك بعد إقصائها على خلفية غزو أوكرانيا.

وتخوض إسبانيا الاختبار الأخير الأحد ضد كوريا الجنوبية، فيما تلتقي كندا مع صربيا السبت بعدما سبق لها الفوز في مواجهتها الأولى مع كوريا الجنوبية.

ألمانيا ترافق أستراليا

وفي هامبورغ وبعد فوزها بين جماهيرها على فرنسا 2-1 في اختبارها الأول في المجموعة الثالثة، حققت ألمانيا الجمعة فوزها الثاني بتغلبها على بلجيكا 2-1 بفضل كيفن كرافييتس وتيم بوتس اللذين حسما مواجهة الزوجي على حساب ساندر جيليه ويوران فليغين 4-6 و6-2 و7-6 (7-5).

ومنح يان لينارد شتروف التقدم لألمانيا الجمعة بفوزه على زيزو بيرغس 6-4 و7-6 (11-9)، قبل أن يعادل دافيد غوفان لبلجيكا بتغلبه على أوسكار أوته 3-6 7-6 (9-7) و6-3.

قال قائد ألمانيا مكيايل كوهلمان "أمسيات مماثلة تبقى عالقة طويلاً في الأذهان".

وبهذا الفوز ضمنت ألمانيا بلوغها ربع النهائي بصحبة أستراليا الفائزة أيضاً بمباراتيها الأوليين، فيما انتهى مشوار فرنسا وبلجيكا عند دور المجموعات.

وسيكون لقاء ألمانيا وأستراليا الأحد في الجولة الختامية حاسماً لتحديد بطل المجموعة.

تأهل إيطاليا وهولندا

وفي بولونيا، قاد يانيك سينر، المصنف 11 عالمياً، إيطاليا، مضيفة المجموعة الأولى، لحسم بطاقتها الى ربع النهائي بقيادتها للانتصار الثاني على حساب الأرجنتين.

وبعدما غاب عن المواجهة الأولى التي حسمتها إيطاليا ضد كرواتيا 3-صفر، شارك سينر الجمعة ضد الأرجنتين وأهدى بلاده التقدم 2-صفر وبالتالي التأهل بعد فوزه بمباراة الفردي الثانية على فرانسيسكو سيروندولو 7-5 و1-6 و6-3.

ومهد ماتيو بيرتيني الطريق أمام بلاده بحسمه مباراة الفردي الأولى بسهولة على حساب سيباستيان بايس 6-2 و6-3 في 71 دقيقة، لتصبح بالتالي مباراة الزوجي التي خسرها سيموني بوليلي وفابيو فونييني أمام ماكسيمو غونساليس وهوراسيو سيبايوس 5-7 و6-2 و3-6، هامشية.

وتعقدت مهمة الأرجنتين بعدما سبق لها، خسارة المواجهة الأولى ضد السويد الخاسرة الخميس أمام كرواتيا.

وتلعب الأرجنتين السبت ضد كرواتيا، فيما تلتقي إيطاليا الأحد مع السويد.

وفي مسقط رأسه غلاسكو، خسر البريطاني أندي موراي، المتوّج عام 2015 والعائد للمسابقة بعد غياب منذ 2019، مباراة زوجي حاسمة مع جو ساليزبوري أمام الهولنديين فيسلي كولهوف وماتفه ميدلكوب 7-6 (7-0)، و6-7 (6-8) و6-3، لتبلغ هولندا ربع النهائي لأول مرة منذ 2005 وترافق الولايات المتحدة عن المجموعة الرابعة بفوزين نظيفين.

وكان دان إيفانز منح المضيف التقدّم بفوزه على تالون غريكسبور 6-4 و6-4، قبل أن يعادل بوتيك فان دي تساندسخولب بفوزه على المصنف ثامناً عالمياً كاميرون نوري 6-4 و6-2.