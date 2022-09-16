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فالنسيا (إسبانيا) : لم يكن كارلوس ألكاراس موفقاً في ظهوره الأول كأصغر مصنف أول في التاريخ، وذلك بعد خسارته مباراة الفردي الثانية لبلاده إسبانيا ضد كندا الجمعة في منافسات المجموعة الثانية من كأس ديفيس لكرة المضرب.

وغاب ألكاراس عن المواجهة الأولى لإسبانيا في هذه المجموعة المقامة مبارياتها في فالنسيا، والتي تغلبت فيها على صربيا من دون نجمها الغائب نوفاك ديوكوفيتش 3 صفر.

لكن البطل المتوج الأحد بلقب فلاشينغ ميدوز عن 19 عاماً كان حاضراً الجمعة وأمام فرصة منح بلاده التقدم على كندا 2 صفر وحسمها المواجهة مع الأخيرة بعدما وضعها روبرتو باوتيستا أغوت في المقدمة بفوزه بصعوبة على فاسيك بوسبيسيل 3 6 و6 3 و6 3.

لم يكن موفقاً

إلا أنه لم يكن موفقاً في مواجهته الأولى على الإطلاق مع فيلكيس أوجيه الياسيم، إذ، وبعدما فاز بالمجموعة الأولى بصعوبة بالغة 7 6 (7 3)، عانى الأمرين وخسر الثانية 4 6 ثم الثالثة 2 6 بعد لقاء استغرق ساعتين و50 دقيقة.

وبذلك، ستكون مواجهة الزوجي التي تقام لاحقا، حاسمة لتحديد هوية الفائز من هذه المواجهة.

ومن أجل تلافي عملية الدخول في حسابات معقدة لتحديد أصحاب أفضل مركزٍ ثانٍ، تم تقليص عدد المنتخبات المشاركة في دور المجموعات من 18 في النسخة الماضية إلى 16 هذا العام، وقد تم توزيعها على أربع مجموعات بدأت مبارياتها الثلاثاء وتختتم الأحد في أربع مدن هي بولونيا (المجموعة الأولى)، غلاسكو الاسكتلندية (الرابعة)، هامبورغ (الثالثة) وفالنسيا الإسبانية (الثانية).

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعات إلى الأدوار الإقصائية (ربع ونصف النهائي والنهائي) المقرّرة في ملقة الاسبانية من 22 الى 27 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وحرمت روسيا من الدفاع عن اللقب الذي أحرزته العام الماضي على حساب كرواتيا بطلة 2018، وذلك بعد إقصائها على خلفية غزو أوكرانيا.

وتخوض إسبانيا الاختبار الأخير الأحد ضد كوريا الجنوبية، فيما تلتقي كندا مع صربيا السبت بعدما سبق لها الفوز في مواجهتها الأولى مع كوريا الجنوبية،

الانتصار الثاني

وخلافاً لألكاراس، عزز يانيك سينر، المصنف 11 عالمياً، حظوظ إيطاليا، مضيفة المجموعة الأولى في بولونيا، ببلوغ الدور ربع النهائي بقيادتها للانتصار الثاني على حساب الأرجنتين.

وبعدما غاب عن المواجهة الأولى التي حسمتها إيطاليا ضد كرواتيا 3 صفر، شارك سينر الجمعة ضد الأرجنتين وأهدى بلاده التقدم 2 صفر بعد فوزه بمباراة الفردي الثانية على فرانسيسكو سيروندولو 7 5 و1 6 و6 3.

ومهد ماتيو بيرتيني الطريق أمام بلاده بحسمه مباراة الفردي الأولى بسهولة على حساب سيباستيان بايس 6 2 و6 3، لتصبح بالتالي مباراة الزوجي التي يخوضها لاحقاً سيموني بوليلي وفابيو فونييني ضد ماكسيمو غونزاليس وهوراسيو سيبايوس، هامشية بالنسبة لهذه المواجهة لكنها مهمة في حسابات المجموعة.

وتعقدت مهمة الأرجنتين بعدما سبق لها خسارة المواجهة الأولى ضد السويد الخاسرة الخميس أمام كرواتيا.