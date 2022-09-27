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باريس : عاد لاعب الوسط الدولي الفرنسي نغولو كانتي إلى تمارين فريقه تشلسي الانكليزي بعد غياب استمر ستة أسابيع جراء تعرضه لاصابة عضلية في فخذه، حسب ما أعلن الثلاثاء نادي غرب لندن.

وقبل 54 يوماً من موعد انطلاق مونديال قطر نهاية العام الحالي، شارك الدولي الفرنسي صاحب 53 مباراة بقميص منتخب "الديوك" وابن الـ 31 عاماً في تمارين فريقه تخللها بعض الجري وحركات بدنية، حسب ما أوضح مقطع فيديو نشره تشلسي عبر صفحته على تويتر.

وأصيب كانتي في 14 آب/أغسطس خلال تعادل فريقه أمام توتنهام 2 2 في "دربي" لندن، بعدما شعر بألم في فخذه الأيمن وخرج من الملعب وهو يعرج. وكان مدربه السابق الالماني توماس توخل والذي اقيل من مهامه الفنية ليحل بدلاً منه غراهام بوتر وصف حينها إصابته بـ "الخطيرة".

وغاب لاعب الوسط عن 8 مباريات في مختلف المسابقات، منها 6 في الـ "بريميرليغ"، إضافة إلى مباراتي منتخب بلاده ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة الأخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الفوز على النمسا 2 صفر والخسارة أمام الدنمارك بالنتيجة ذاتها.

كما اضطر كانتي، بطل العالم 2018، خلال النافذة الدولية السابقة في حزيران/يونيو إلى مغادرة تجمع منتخب "الديوك" بسبب مشكلة في ركبته. في خريف عام 2021، لعب مباراة واحدة فقط من المباريات الدولية السبع لفرنسا.