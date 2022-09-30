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تل ابيب: حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا سابقا فوزا سريعا على منافسه الاسباني بابلو اندوخار 6-صفر و6-3 الخميس في طريقه الى بلوغ الدور ربع النهائي من دورة تل ابيب لكرة المضرب.

وحسم ديوكوفيتش الذي شارك في كأس لايفر الاسبوع الماضي في لندن ضمن منتخب اوروبا، المجموعة الاولى من دون ان يترك اي شوط لمنافسه وذلك في مدى 29 دقيقة.

التقط الاسباني انفاسه في المجموعة الثانية وكان ندا عنيدا للصربي لكنه خسرها 3-6 في مباراة استمرت ساعة و26 دقيقة علما بان الشوط الثاني وحده في هذه المجموعة دام 20 دقيقة.



ديوكوفيتش

وقال ديوكوفيتش الذي كان يخوض اول مباراة في اسرائيل منذ مشاركته في كأس ديفيس قبل 16 عاما "بدأت المباراة بشكل مثالي بالنسبة الي بعد فوزي بسبعة اشواط تواليا".

وعن الشوط الثاني الذي دام 20 دقيقة علق ديوكوفيتش "انه احد اطول الاشواط التي خضتها في حياتي. وقد خضت العديد والعديد من المباريات في مسيرتي".

والفوز هو الثالث لديوكوفيتش على اندوخار في 3 مباريات جمعت بينهما.

ويلتقي ديوكوفيتش الفائز ب21 لقبا كبيرا في الدور التالي مع الكندي فاسيك بوسبيسيل الفائز على الاسرائيلي ايدان ليشيم 6-3 و6-2.

يذكر ان مشاركة ديوكوفيتش في كأس لايفر كانت الاولى له بعد تتويجه بطلا لويمبلدون في تموز/يوليو الماضي علما بانه غاب عن موسم الدورات الاميركية والكندية ثم بطولة فلاشينغ ميدوز لرفضه الخضوع للقاح كوفيد-19.

وسيشارك ديوكوفيتش في دورة استانا المقررة من 3 الى 9 تشرين الاول/اكتوبر المقبل، لكن هدفه الرئيس يبقى المشاركة في دورة الماسترز للرجال التي تجمع افضل ثمانية لاعبين في العالم والمقرvة في مدينة تورينو الايطالية من 13 الى 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.