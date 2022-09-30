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دبي: يتطلع الشارقة المتصدر الى مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق فوزه الرابع على التوالي عندما يستضيف خورفكان السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

ويتصدر الشارقة الترتيب برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن الجزيرة، وسيكون مرشحا لتخطي خورفكان الثالث عشر قبل الأخير برصيد نقطة.

وواصل الشارقة تعزيز صفوفه قبل اغلاق باب الانتقالات في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر بضمه المدافع الدولي اليوناني كوستاس مانولاس قادما من مواطنه اولمبياكوس.

وسينضم مانولاس الى زميله السابق في روما البوسني ميراليم بيانيتش والاسباني باكو الكاسير صاحب ثلاثة اهداف والطامح لمواصلة التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي.

وقال المدرب الروماني للشارقة كوزمين اولاريو "فريقنا يملك لاعبين بمستويات متقاربة في كل الخطوط، الى درجة اني اجد صعوبة في اختيار تشكيلة أي مباراة".

وتابع "مباراة خورفكان مهمة بالنسبة لنا لمواصلة الصدارة وفي نفس الوقت ستكون صعبة، فالمنافس يمتاز بالهجمات المرتدة، ومباريات من هذا النوع تحتاج الى الصبر والتركيز العالي من لاعبينا".

وستكون المباراة خاصة لمدرب خورفكان عبد العزيز العنبري الذي تألق مع الشارقة كلاعب من 1988 حتى اعتزاله في 2010، وقاده كمدرب موسم 2018-2019 الى لقب الدوري بعد غياب 23 عاما عن منصة التتويج.

وتمنى العنبري أن "تكون انطلاقة خورفكان في مباراة الشارقة، بعد ثلاث مباريات لم تكن نتائجها على قدر الطموح" بعدما حصد نقطة من خسارتين وتعادل.

الجزيرة

وستكون مهمة الجزيرة أصعب من الشارقة في مسعاه لتحقيق فوزه الرابع على التوالي عندما يحل ضيفا على بني ياس التاسع (3 نقاط)، لكنه يراهن على الشهية المفتوحة لمهاجمه الدولي علي مبخوت.

وسجل مبخوت 6 اهداف في أول 3 مباريات، ليحقق الهداف التاريخي للدوري برصيد 187 افضل معدل تهديفي له في انطلاقة البطولة منذ بدء مشواره مع الجزيرة موسم 2008-2009.

وقال مدربه الهولندي مارسيل كايزر: "اعرف القيمة الفنية الكبيرة لعلي مبخوت، وارقامه في بداية الموسم تثبت للجميع ما يمثله بالنسبة لنا".

ودعم الجزيرة صفوفه بضم المدافع التشيكي فيليب نوفاك قادما من فنربهتشه التركي، ليحل بديلا للصربي ميلوش كوسانوفيتش الذي سيغيب عن فريقه لمدة 3 اشهر بعد إصابته بكسر في قدمه اليسرى.

وسيكون دربي دبي السبت ايضا بين النصر والوصل الأبرز في المرحلة، وسيشهد المشاركة الأولى للاعب وسط المهاجم للأول الدولي المغربي عادل تاعرابت بعد التعاقد معه قادما من بنفيكا البرتغالي في صفقة انتقال حر.

وأمل تاعرابت (33 عاما) التألق في تجربته الحالية حتى يعود للمنتخب المغربي الذي لعب له في فترات متقطعة وخاض معه 30 مباراة فقط منذ 2009، وكان آخر تواجد مع"اسود الاطلس" في مباراة دولية ودية امام الولايات المتحدة الامريكية في حزيران/يونيو الماضي.

وقال لاعب ميلان الإيطالي وتوتنهام الانكليزي السابق:" أتمنى اللعب في كأس العالم (2022 في قطر)، لكن أعرف أن عودتي للمنتخب تتوقف على ادائي مع النصر".

وأضاف "اتطلع لان تكون مباراة الوصل بداية موفقة وانطلاقة جيدة لمشواري الحالي".

ويلعب السبت أيضا، دبا الفجيرة مع عجمان، والأحد الظفرة مع شباب الأهلي، والبطائح مع الوحدة، والعين حامل اللقب مع الاتحاد كلباء لتعويض خسارته في المرحلة الماضية امام الجزيرة 1-2.

ودعمت الأندية صفوفها بصفقات جديدة وكان ابرزها، تعاقد شباب الأهلي مع المدافع الدولي البلجيكي جايسون دينايير قادما من ليون الفرنسي، والوحدة مع البرازيلي الان لوريرو قادما من ايفرتون الإنكليزي.