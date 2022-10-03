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باريس : أعلنت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، عدم مشاركتها في الدور النهائي لكأس بيلي جينغ كينغ لمنتخبات السيدات في كرة المضرب، منتقدة مسؤولي اللعبة على الروزنامة.

ويبدأ الدور النهائي لكأس بيلي جين كينغ (كأس الاتحاد سابقاً) التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة المضرب، في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد يوم فقط على نهائي بطولة "دبليو تي أيه" الختامية التي تقام في فورت وورث (ولاية تكساس الأميركية).

وقالت شفيونتيك في منشور على انستغرام إنها قررت وبعد مناقشات طويلة مع مستشاريها ألا تشارك مع منتخب بلادها في كأس بيلي جين كينغ المقررة في غلاسكو، لأن ذلك ليس جيداً لصحتها.

وأوضحت "لن أتمكن من المشاركة في كأس بيلي جين كينغ في غلاسكو. وهذا الأمر يحزنني. أنا متأسفة جداً لأني أحاول أن ألعب من أجل بولندا عندما تتيح لي الفرصة ودائماً ما أقدم أفضل ما لدي".

وأفادت البولندية أنها ستناقش مسألة برنامج الدورات والبطولات مع كل من الاتحاد الدولي للعبة ورابطة اللاعبات المحترفات.

ووقعت بولندا في الدور النهائي ضمن المجموعة الرابعة الى جانب تشيكيا والولايات المتحدة.

وأعربت البولندية البالغة 21 عاماً عن خيبتها "لأن الهيئات الناظمة لكرة المضرب لم تتوصل إلى اتفاق بشأن شيء أساسي مثل برنامج البطولات، مما يمنحنا يوماً واحداً فقط للسفر عبر العالم وتغيير المنطقة الزمنية (بين غرب الولايات المتحدة واسكتلندا)".

ورأت أن "هذا الوضع ليس جيداً لصحتنا ويمكن ان يؤدي الى تعرضنا للإصابة".