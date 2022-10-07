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أوسترافا (الجمهورية التشيكية): بلغت البولندية ايغا شفوينتيك المصنفة اولى، الدور نصف النهائي لدورة اوسترافا في كرة المضرب بفوزها على الاميركية كاتي ماكنالي 6-4 و6-4 الجمعة.

وهي المرة العاشرة التي تبلغ فيها شفيونتيك بطلة رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز، هذا الدور خلال العام الحالي لترفع رصيدها الى 59 انتصارا مقابل 7 هزائم.

وقالت شفوينتيك "كانت المباراة معركة بدنية من دون ادنى شك. شعرت في مطلع المجموعة الثانية بان مستوى حيويتي بدأ يهبط".

واضافت "انا سعيدة للغاية لأني استعدتها وتمكنت من الاعتماد على خبرتي في اللحظات الهامة لأن كاتي لعبت بشكل جيد جدا".

وبات البولندية المصنفة اولى عالميا، على بعد فوز واحد من معادلة الرقم القياسي في عدد الانتصارات خلال عام واحد والمسجل بإسم الدنماركية كارولين فوزنياكي التي حققت 60 انتصارا عام 2017.

وتعرف اللاعبتان بعضهما البعض جيدا لانها احرزتا بطولة رولان غاروس للشابات في فئة الزوجي عام 2018.

وتلتقي شفيونتيك في نصف النهائي مع الفائزة في مباراة التشيكية تيريزا مارتينكوفا والروسية ايكاترينا الكسندروفا.

وتغلبت بطلة رولان غاروس السابقة التشيكية باربورا كريتشيكوفا على الاميركية اليسيا باركس 7-6 (9-7) و6-3.

وتلتقي التشيكية مع الكازاخستانية ايلينا ريباكينا الفائزة على التشيكية الاخرى بترا كفيتوفا 7-6(7-5) و6-4.