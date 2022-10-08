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باريس: فشل مرسيليا في الحفاظ على صدارته في هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم في المرحلة العاشرة، وذلك بعد خسارته غير المتوقعة، اليوم السبت، أمام اجاكسيو وانتهاء المباراة بتسجيل 1-2 لصالح اجاكسيو.

وفشل مرسيليا بالتالي في اعتلاء الصدارة بفارق نقطة عن باريس سان جرمان الذي يلتقي رينس لاحقا، كما انه قد يخسر مركزه الثاني بحسب نتائج مباريات منافسيه المباشرين.

على ملعب فيلودروم، وخلافا لعرضهم الرائع امام سبورتينغ البرتغالي (4-1) في دوري الابطال منتصف الموسم، قدم اصحاب الارض عرضا سيئا للغاية على الرغم من افتتاحهم التسجيل عبر قائد الفريق ديمتري باييت من ركلة جزاء اثر لمسة يد داخل المنطقة بعد مرور ربع ساعة ليسجل هدفه المئة بألوان فريقه.

بيد ان الكونغولي بيفيك موسيتي اومو ادرك التعادل بتسديدة زاحفة (25) قبل ان يمنح لاعب مرسيليا الارجنتيني ليوناردو باليريدي الفوز لاجاكسيو بتسجيله الهدف الثاني خطا في مرمى فريقه (47).

ثلاثة مهاجمين

ورمى مدرب مرسيليا الجديد الكرواتي ايغور تودور بثلاثة مهاجمين جدد في الشوط الثاني وهم الكولومبي لويس سواريس والمغربي امين حارث والسنغالي بامبا ديينغ من دون ان يتمكن احد من هؤلاء من إدراك التعادل على الاقل.

وللمفارقة، لم يكن اجاكسيو قد سجل سوى 5 اهداف في مبارياته التسع الاولى في الدوري حيث يحتل المركز الثامن عشر.

في المقابل، تنتظر مرسيليا مباراتان قويتان الاسبوع المقبل حيث يحل ضيفا على سبورتينغ في مباراة الاياب، ثم يخوض مباراة الكلاسيكو ضد باريس سان جرمان الاحد.