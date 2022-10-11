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لندن: سيُحرَم ليفربول الإنكليزي من خدمات مهاجمه الكولومبي لويس دياس لما بعد مونديال قطر، وذلك بعد تعرضه لإصابة في أربطة الركبة خلال خسارة الأحد أمام أرسنال في الدوري الممتاز لكرة القدم وفق ما أفادت التقارير الإثنين.

وأصيب دياس قبيل نهاية الشوط الأول من اللقاء الذي خسره فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 2-3 على "ستاد الإمارات"، واضطر اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً الى مغادرة الملعب على عكازين ودعامة على ركبته.

وكشفت الفحوص أن دياس لا يحتاج لعملية جراحية، لكن التقارير تحدثت عن أن الإصابة ستبعده عن الملاعب إلى ما بعد نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

وسيغيب دياس عن ليفربول عن 10 مباريات على أقل تقدير، ما يزيد من محن فريق كلوب الذي يتخلف بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر.

وتشكل إصابة دياس ضربة قاسية لليفربول، لاسيما أنه كان أحد أفضل لاعبيه في مستهل هذا الموسم الصعب على الفريق.

ومن المتوقع أن يعود الكولومبي الى الفريق بحلول الوقت الذي يستأنف فيه الدوري الإنكليزي نشاطه بعد مونديال قطر أواخر كانون الأول/ديسمبر.

وينتظر ليفربول أيضاً نتائج فحوص ظهيره ترنت ألكسندر-أرنولد الذي تعرض للإصابة في الكاحل خلال مباراة الأحد أيضاً، وهناك تخوف من ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة أيضاً.