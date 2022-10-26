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عمان: قدّم نادي الوحدات، المنافس على اللقب، الاربعاء رسميًا كتاب انسحابه من الدوري الاردني لكرة القدم الى الاتحاد المحلي للعبة، وذلك قبل مرحلتين من النهاية، اعتراضًا على نقل مباراته الفاصلة ضد منافسه الفيصلي الى ملعب آخر.

وكان الاتحاد الأردني قرر الاثنين نقل قمة القطبين الوحدات والفيصلي المتصدر بفارق نقطة عن غريمه، المقررة الجمعة في المرحلة 21 قبل الأخيرة "إلى ستاد الحسن في إربد، بدلاً من ستاد الملك عبدالله الثاني" المعتمد من الوحدات، بعد أن طالب الفيصلي الاتحاد بذلك عقب أحدات شغب أعقبت المباراة التي خسرها الوحدات على أرضه ضد الحسين إربد ضمن المرحلة التاسعة عشرة وأخرى تعادل فيها بها الفيصلي مع الرمثا، وكلاهما أقيمتا على ملعب الملك عبدالله الثاني.

وجاء في بيان الوحدات أنه بعد الاجتماع مساء الثلاثاء قرر "الانسحاب من بطولة دوري المحترفين للموسم 2022 بسبب تداعيات" قرار نقل المباراة.

وأكد الوحدات على حقه في إقامة المباراة على "ملعبه البيتي من مبدأ تكافؤ الفرص واستنادًا إلى أن هذا الملعب هو الملعب البيتي لنادي الوحدات خلال هذا الموسم"، مضيفًا أن نقل المباراة "غير قانوني".

وأكد أنه على "استعداد العودة عن هذا القرار" في حال قبل الاتحاد إقامة المباراة على ملعب الملك عبدالله الثاني.

وأصدر الإتحاد الأردني بيانًا مساء الثلاثاء تعقيبًا على انسحاب الوحدات الذي قدّم كتابًا رسميًا الاربعاء، أكد فيه أن قراره "جاء بعد دراسة مستفيضة لتقارير مختلف الجهات الأمنية، ومعطيات اللقاء المؤثر على حسابات حسم اللقب، وما رافق ذلك من تصعيد لخطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمس بثوابت السلم المجتمعي والقيم والأخلاق الرياضية، ما شكل تهديداً للسلامة العامة لأركان المنظومة".

وتابع "يقدر الاتحاد، عند اتخاذ قراراته، أهمية الحضور الجماهيري، والحفاظ على حقوق الفرق المستضيفة للمباريات، جنباً إلى جنب مع أولوية السلامة العامة، دون التأثير على مسار المنافسة...كما يعرب الاتحاد عن أسفه، للتصريحات غير المسؤولة، الصادرة عن البعض من رؤساء وأعضاء إدارات الأندية، واتخاذ قرارات لا تتحلى بالمسؤولية، بالرغم من عواقبها الوخيمة".



بيان

وكان الفيصلي أصدر بيانًا في التاسع من تشرين الاول الحالي في أعقاب مباراته مع الرمثا طالب فيه بنقل مبارياته من استاد الملك عبدالله الثاني "سلامة المواطن الاردني تفوق كل حسابات الفوز والخسارة والألقاب كافة، وحيث تعرضت مجموعة من جماهيرنا الوفية الى إصابات مختلفة أثناء مغادرتهم الملعب، الى جانب وقوع الكثير من الاضرار المادية في مركباتهم جراء ممارسة مجموعة من الخارجين عن نص الأخلاق بقذف الحجارة من أسطح المنازل والازقة، الأمر الذي سبب الكثير من الإصابات وهدد سلامة الجماهير بشكل واضح وبحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات وصور عديدة".

وتابع "واستنادًا إلى ما سبق، فإننا نؤكد أن الملعب الذي يقع وسط منطقة سكنية مزدحمة يفتقر الى عناصر الامن والسلامة (...) الطبيعة الجغرافية للمنطقة تجعل من مهمة توفير السلامة للجماهير "المواطنين" غاية في الصعوبة، وعليه فإننا نطالب الاتحاد الاردني لكرة القدم العمل على تدارك حدوث ما لا يحمد عقباه، خصوصا وأن الملعب سيحتضن مباراة فريقنا ونظيره الوحدات".

يذكر أن الملعب المعتمد من الفيصلي هو استاد عمان الدولي ولكنه مغلق حاليًا كونه يشهد أعمال لاستضافة مباراة منتخب إسبانيا ضد الاردن في 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ضمن استعدادات "لا روخا" لمونديال قطر الذي ينطلق في 20 منه.

وتنص المادة 41 من تعليمات الاتحاد الأردني للموسم الحالي على تهبيط الفريق المنسحب إلى الدرجة الأولى (المستوى الثاني) وشطب كافة نتائجه وتغريمه مبلغ 100 الف دينار (ما يعادل 140 الف دولار).

وكان الاتحاد الأردني قرر إقامة مباراة القطبين في 14 الجاري ضمن ربع نهائي مسابقة الكأس بدون جمهور، وانتهت بفوز الوحدات 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

ولا يؤثر قرار الانسحاب على مشاركة الوحدات في الكأس التي سيلاقي فيها الرمثا بالدور نصف النهائي.

النتائج والترتيب

عمان: في ما يأتي برنامج المرحلة 21 ضمن بطولة الأردن لكرة القدم (بتوقيت غرينيتش):

الخميس 27 تشرين الأول/أكتوبر

(14:00) السلط - سحاب

(16:30) مغير السرحان - الصريح

الجمعة 28 تشرين الأول/أكتوبر

(14:00) معان - شباب الأردن

(16:30) الوحدات - الفيصلي (انسحب الوحدات لنقل المباراة من عمان الى اربد)

السبت 29 تشرين الأول/أكتوبر

(14:00) الجزيرة - الرمثا

(16:30) الحسين اربد - شباب العقبة