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دبي: تسعى إمارة دبي إلى المشاركة واستضافة مباريات ضمن بطولة الدوري الأوروبي في كرة السلة (يوروليغ)، أهم بطولة أندية محترفة في القارة العجوز، بحسب ما كشف الإثنين لوكالة فرانس برس رجل الأعمال الإماراتي عبدالله النابودة مالك نادي دبي للعبة الذي ما زال تحت التأسيس.

قال النابودة الرئيس السابق لنادي شباب الأهلي ونائب رئيس اتحاد الغولف سابقاً "بدأت المفاوضات مع رابطة الدوري الأوروبي منذ 8 اشهر، وهدفها اشراك ناد من دبي في البطولة العريقة، إضافة الى استضافة المدينة لبعض المباريات".

وكانت بطولة يوروليغ ردّت على معلومات أوردتها بعض وسائل الإعلام ببيان نيابة عن رئيسها التنفيذي مارشال غليكمان بشكرها "السيد عبدالله النابودة رئيس ومؤسس نادي دبي لكرة السلة وممثلي مدينة دبي وشركة ايه اس أم غلوبال لاستضافة رابطة الدوري وجميع الأندية المساهمة البالغ عددها 13 في قاعة كوكاكولا أرينا الرائعة".

وشرح بيان الرابطة أغراض الزيارة بأنها "تبادل للأفكار وتحديد فرص تعاون محتمل. بالطبع نحن متحمسون لإمكانيات يوروليغ في الإمارات العربية المتحدة لكن من السابق لأوانه معالجة كافة التفاصيل. نتطلع إلى مواصلة المحادثات".

وهذه محاولة جديدة من الدول الخليجية المتهمة بـ"الغسيل الرياضي" لاستضافة أحداث رياضية كبرى. على سبيل المثال تستضيف الإمارات والبحرين والسعودية سباقات في الفورمولا واحد هذا العام، تستعد قطر لاحتضان مونديال 2022 في كرة القدم واطلقت السعودية دوري "ليف غولف" بجوائز مالية مذهلة تبلغ 25 مليون دولار لكل بطولة، من بين عدة مناسبات رياضية دولية.

المفاوضات مستمرة

وعن الاجتماع المذكور الذي عقد في دبي في تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قال النابودة "لا يوجد أي شيء رسمي حتى الآن، والمفاوضات مستمرة".

أضاف "دعونا رابطة الدوري الأوروبي والأندية الى اجتماع في دبي لتبادل الأفكار وطرح فكرة التعاون مستقبلا وحتى يشاهدوا امكاناتنا على ارض الواقع، ولاسيما اننا مهتمون بمشاركة ناد من دبي في البطولة التي تحتل المركز الثاني من حيث الأهمية في عالم كرة السلة بعد الدوري الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)" الذي استضافت ابوظبي مباراتين اعداديتين لموسمه الجاري بين ميلووكي باكس وأتلانتا هوكس.

وكشف النابودة ان" المؤشرات الأولية ايجابية تجاه مشاركة ناد يمثل دبي، اضافة الى استضافة مباريات في كوكاكولا ارينا" القاعة المتعددة الاستخدامات في دبي وتستوعب مدرجاتها 17 الف متفرج.

ونفى النابودة ما تم طرحه في وسائل الاعلام الأوروبية عن عرض مالي من دبي بين 50 الى 60 مليون يورو لامتلاك حقوق اسم البطولة، وقال "لم نتطرق لحقوق الاسم، فالبطولة لها شريكها التجاري (الطيران التركي) حتى 2025".

ويحمل ريال مدريد الإسباني الرقم القياسي لعدد الألقاب في يوروليغ (10 مرات)، متقدماً على سسكا موسكو الروسي (8)، فيما أحرز أناضولو إيفيس لقب النسختين الأخيرتين في 2021 و2022 على حساب برشلونة وريال مدريد الإسبانيين توالياً.