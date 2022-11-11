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ساو باولو : ينطلق سائق فريق هاس الدنماركي كيفن ماغنوسن السبت من المركز الأول في سباق السرعة ("السبرينت") المحدد لأول المنطلقين في سباق جائزة البرازيل الكبرى، الجولة الـ21 من بطولة العالم في الفورمولا واحد، المقرر الأحد بعدما حقق أسرع وقت في التجارب الحرة الجمعة.

وحقق ماغنوسن 1:11.674 دقيقة متقدما على سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المتوج هذا العام باللقب العالمي للمرة الثانية تواليا (1:11.877 د)، وسائق مرسيدس البريطاني جورج راسل (1:12.059 د).

وعلق ماغنوسن: "لا أعرف ماذا أقول، وضعني الفريق في وضع مثالي، وقمت بلفة جيدة جدًا ونحن في المركز الأول، إنه أمر لا يصدق!".

واستفاد الاسكندنافي البالغ من العمر 30 عامًا من توقف التجارب بسبب حادث خروج راسل عن الحلبة وكذلك من الأمطار التي تهاطلت على حلبة إنترلاغوس مباشرة بعد ذلك ما حرم السائقين من تحسين أوقاتهم.

يذكر أن سباق جائزة البرازيل الكبرى هو آخر سباقات الموسم الثلاثة التي تتميز بسباق السرعة بعد جائزتي إميليا رومانيا والنمسا.

وأُدرجت سباقات السرعة في الروزنامة العالمية للمرة الأولى عام 2021 والذي شهد تنظيم 3 سباقات (حلبات سيلفرستون البريطانية ومونتسا الإيطالية وإنترلاغوس البرازيلية)، ومثلها في العام الحالي، على أن يرفع العدد إلى 6 سباقات في عام 2023.

وتهدف هذه السباقات منذ عامين إلى تقديم الاستعراض لعشاق الفئة الأولى على مدار ثلاثة أيام مع تجارب تأهيلية "عادية"، أي ضد الساعة تقام الجمعة وتحدد ترتيب المنطلقين في سباق السبرينت لمسافة 100 كيلومتر السبت والذي يحدد بدوره ترتيب شبكة انطلاق سباق الأحد.

وتم هذا الموسم تعزيز جدول منح نقاط، إذ بات الثلاثة الأوائل يحصلون على ثماني وسبع وست نقاط تباعاً، وصولاً إلى نقطة واحدة لصاحب المركز الثامن.

وهنا ترتيب الجولة الثالثة من التجارب الحرة:

1. كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:11.674 دقيقة

2. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:11.877

3. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:12.059

4. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:12.263

5. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:12.357

6. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:12.425

7. فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:12.504

8. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:12.611

9. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:15.601