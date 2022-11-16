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دبي: يشارك أرسنال وليفربول الانكليزيان وميلان بطل ايطاليا وليون الفرنسي في كأس سوبر دبي 2022 على استاد نادي النصر من 8 الى 16 كانون الاول/ ديسمبر، حسب ماتم الاعلان عنه الاثنين.

وتقام 4 مباريات في البطولة، تجمع ارسنال متصدر الدوري الممتاز حاليا مع ليون في 8 كانون الاول/ ديسمبر، وليفربول مع ليون في 11 منه، وارسنال مع ميلان في 13، وليفربول مع ميلان في 16 منه.

وستقيم العديد من الفرق الاوروبية معسكرات تدريبية في الامارات استغلالا لفترة توقف البطولات الوطنية بسبب اقامة كأس العالم 2022 في قطر الذي ينطلق في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى 18 كانون الاول/ ديسمبر.

مواقف

وقال سعيد حارب الامين العام لمجلس دبي الرياضي احد المنظمين للبطولة مع طيران الامارات والنصر في مؤتمر صحافي "البطولة تساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة لحضور كبرى الفرق التي تزورها خلال فترة الشتاء للتدريب وخوض استعداداتها لما تبقى من الموسم الرياضي في دولها وفي المنافسات الأوروبية".

من جهته، اعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي ان لاعبي الفريق "الذين لن يشاركوا في كأس العالم سيقضون 12 يوما في الامارات اثناء فترة توقف الدوري (الانكليزي)".

وتابع النادي "سينضم لاعبو الريدز المشاركون في كأس العالم إلى المعسكر في دبي، بمجرد انتهاء مشاركة منتخبات بلادهم (في البطولة)".

ويحل ليفربول بعد فترة التوقف مباشرة ضيفا على مانشستر سيتي في 23 كانون الأول / ديسمبر في ثمن نهائي كأس الرابطة.

كما اعلن ارسنال ان المدرب الاسباني" ميكل ارتيتا سيستغل المعسكر (في دبي) لتجميع الفريق في اجواء أكثر دفئا كجزء من الاستعدادات لعودة موسم الدوري الانكليزي الممتاز حيث يواجه وست هام في بوكسينغ داي"، في 27 كانون الاول/ ديسمبر ضمن المرحلة السابعة عشرة.

واكد ارتيتا من جهته ان "مكان إقامة كأس العالم (في قطر) سيكون قريبا جداً (من الامارات)، لذلك من السهل استعادة اللاعبين على الفور ليلتحقوا بالمعسكر بعد انتهاء مشوار منتخبات بلادهم. واعتقد ان معسكر دبي يستوفي جميع الأشياء التي نحتاجها".

وتابع"نحن بحاجة إلى الاستعداد بشكل جيد ذهنيا وبدنيا لنكون في اتم الجاهزية للمطالب الكبيرة التي سيحملها الجزء الثاني من الموسم".

واعتبر المدرب الاسباني ان "الكأس السوبر تمنحنا الفرصة لاختبار انفسنا ضد فريقين قويين هما ليون وميلان".