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لوس أنجليس: خطف غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الأضواء من مضيفه سان أنتونيو سبيرز وتغلب عليه 144 113 الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في مباراة حصدت أكبر حضور جماهيري في تاريخ "أن بي ايه" أمام 68,323 متفرجاً.

وكان استاد ألامودوم مضيف مباريات سبيرز بين 1993 و2002 عندما انتقل إلى ملعب "ايه تي اند تي سنتر".

وبصرف النظر عن النتيجة، احتفلت الجماهير بالفريقين بعد تحطيمها الرقم القياسي لعدد الحضور البالغ 62,046 متفرجاً لمباراة في الموسم المنتظم في 27 آذار/مارس 1998، جمعت شيكاغو بولز وأسطورته مايكل جوردان مع أتلانتا هوكس على ملعب جورجيا دوم.

الاحتفالات الخمسينية

وخاض سبيرز المباراة في ملعبهم القديم كجزء من الاحتفالات الخمسينية لاطلاق الفريق.

وكان جوردان بول الأغزر بعدد نقاط الفائز (25) عند نزوله بديلاً، تلاه دونتي ديفنتشنتسو (22)، في ظل تألق احتياطيي غولدن ستايت.

وصبّ العرض الفني في مصلحة الضيوف، فسجل النجم العائد ستيفن كوري 15 نقطة، وأضاف كلاي تومسون والكندي أندرو ويغينيز 16، علماً ان ثمانية من لاعبي غولدن ستايت سجّلوا 10 نقاط أو أكثر.

وكان فوزاً محفّزاً خارج قواعد ووريرز الذي عانى هذا الموسم بعيداً عن ملعبه.

كما كانت ليلة مؤثرة من الناحية العاطفية لستيف كير مدرب ووريرز الذي حمل ألوان سبيرز في أربعة مواسم أحرز خلالها لقبين في الدوري المرموق.

قال كير الذي قوبل بتصفيق حار قبل المباراة لدى عرض مقطع فيديو تكريمي له على شاشة الملعب "تقديم المباراة كان استعراضياً".

تابع "أن تحصل على تكريم 68 ألف متفرّج يصيبك بالقشعريرة".

ووصف كير الأجواء بـ"الرائعة" على غرار مدرب سبيرز المخضرم غريغ بوبوفيتش الذي قال انه نصح لاعبيه الشبان "بخوض المباراة فقط وعدم القلق من أي شأن آخر".

ولدى سبيرز، كان الموزّع تري جونز أفضل مسجل (21)، بيد ان ووريرز تقدّم بفارق خمس نقاط بعد الربع الأوّل وبقي في الطليعة طوال المباراة.