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ملبورن: لم يخرج بن شيلتون من بلده الولايات المتحدة الأميركية حتى كانون الثاني/يناير الجاري عندما شارك في دورات كرة مضرب في أستراليا ونيوزيلندا، وفي بطولة أستراليا المفتوحة الحالية في ملبورن، يُعدّ أبرز مفاجأة بعد بلوغه الدور ربع النهائي.

قال اللاعب المندهش من فوزه في الدور الثالث على الأسترالي صاحب الأرض أليكسي بوبيرين "في هذه اللحظة يجب أن تقرص نفسك كي تصدّق ما تعيشه".

تابع "في لحظات معينة، نظرت إلى جانبي وقلت لنفسي +آه، الملعب ممتلئ على آخره+. يصعب وصف شعوري آنذاك. لم أكن اتخيّل نفسي متواجداً في هذا المكان، قبل ستة أشهر، أو ربما أربعة أشهر".

في تموز/يوليو الماضي، كان مصنفاً في المركز 433 عالمياً، وفي أيلول 172. استهل بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى لهذه السنة، في المركز 89 عالمياً وسيقفز الإثنين المقبل إلى نادي الخمسين الأوائل.

توقع بوبيرين "إذا استمر باللعب على هذا المنوال، سيكون بين العشرة الاوائل بعد ستة أشهر".

لم يكن شيلتون معروفاً عندما استقل الطائرة. في غضون عشرة ايام، صنع ابن أتلانتا البالغ عشرين عاماً اسماً لنفسه: هو أول بطل جامعي أميركي يبلغ ربع نهائي بطولة استراليا منذ أرثر آش في 1966، واصغر لاعب أميركي يبلغ ربع نهائي بطولة كبرى منذ أندي روديك في فلاشينغ ميدوز 2002.

امتحانات ومباريات

بمقدور شيلتون الذهاب ابعد من ذلك، عندما يلاقي الأربعاء مواطنه تومي بول (35 عالمياً) الذي حقق مفاجأة غير متوقعة أيضاً في ملبورن، في نزال على موقع في المربع الذهبي.

انخرط اللاعب البالغ طوله 1.93 م في البطولات الجامعية الأميركية وهو مسار أقل شعبية في السنوات الماضية عندما حظيت الاكاديميات بأفضلية نظرا لتفرغ لاعبيها للتنس.

شدّد بعد فوزه في ثمن النهائي على مواطنه جاي جاي وولف (67 عالمياً) "ليس لدي امتحانات الآن، لكن ستصبح الأمور لافتة عندما تتعارض امتحاناتي مع مواعيد المباريات".

اللاعب الأعسر الذي يدربه والده براين، اللاعب السابق المصنف 55 عالمياً، تحوّل إلى الاحتراف في 2022، قبل قليل من خوض أولى بطولاته الكبرى. وفّر له الاتحاد الاميركي بطاقة دعوة للمشاركة في فلاشينغ ميدوز. خسر في خمس مجموعات وثلاث أشواط فاصلة (تاي بريك) أمام البرتغالي نونو بورجيس (104 عالمياً) في الدور الأول.

لم يكن متميزاً خلال مراهقته واهتم برياضات مختلفة "لم أكن في مستوى اللاعبين المشاركين في البطولات".

لماذا السفر؟

في تلك الحقبة، كان عدّة لاعبين أميركيين قادرين أن يتغلبوا عليه كل أسبوع. وهذا ما يفسّر غيابه عن الدورات الدولية في فئته العمرية "أعتقد والدي انه لا ضرورة أن أسافر إلى الخارج، حيث سأخسر أيضاً على الأرجح".

خاض أولى دوراته المنضوية في منافسات المحترفين (ايه تي بي) في مسقط رأسه أتلانتا، حيث حقق أول انتصاراته بمجموعتين على الهندي رامكومار راماناتان (229)، قبل أن ينحني في الشوط الفاصل من المجموعة الثالثة أمام مواطنه الشهير جون إيسنر (25).

ثم في دورة سينسيناتي للماسترز، فاز في مبارتين، على الإيطالي لورنتسو سونيغو (56) والنروجي المميز كاسبر رود (5) الذي بلغ بعدها بثلاثة اسابيع نهائي فلاشينغ ميدوز.

أنهى السنة في بطولات التحدي محرزاً ثلاث دورات قبل ان يستهل عام 2023 في دورة أديلايد (250) حيث خسر في الدور الأول من التصفيات. بلغ بعدها الدور الثاني من دورة أوكلاند النيوزيلندية (250). لم يكن ذلك كافياً للتنبؤ بمشواره المميز في ملبورن.