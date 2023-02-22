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ريو دي جانيرو:

حالت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء الثلاثاء على البرازيل دون فوز الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً، على منافسه صاحب الأرض ماتيوس ألفيش بعدما تقدم 6-4 و5-3 في دورة ريو لكرة المضرب 500.

وأُوقفت المباراة عندما كان الإرسال مع ألكاراس، حامل اللقب، والنتيجة تشير إلى تقدمه 5-3 في المجموعة الثانية أمام منافس أظهر مقاومة شرسة على وقع مواكبة جماهيرية كبيرة على ملعب "غوغا كويرتن".

وسيعود ألكاراس، المتوج أخيراً بلقبه السابع في مسيرته بفوزه بدوري بوينس أيرس 250 الاسبوع الماضي، إلى الملعب الأربعاء بهدف حسم اللقاء لصالحه وبلوغ الدور ثمن النهائي.

وغاب ألكاراس (19 عاماً) عن ملاعب الكرة الصفراء قرابة 4 أشهر للاصابة، قبل أن يستهل عودته بالفوز في العاصمة الأرجنتينية، على أن يواجه في ريو الفائز من مباراة الإيطالي فابيو فونييني والتشيلي توماس باريوس فيرا، علماً أنه تم إيقاف المباراة مع تقدم الأول 6-2 و5-2.

كما أدت الأمطار إلى تأجيل المباريات الخمس الأخرى المقررة الثلاثاء، حسب ما أعلن المسؤولون عن دورة ريو عبر الموقع الرسمي في تويتر.

تأهل البريطاني نوري

وفي وقت سابق، تأهل البريطاني كاميرون نوري، المصنف 12 عالمياً، إلى ثمن النهائي بفوزه على الأرجنتيني خوان مانويل سينروندولو 7-5 و6-1، ليضرب موعداً مع برازلي آخر هو تياغو مونتيرو الفائز بصعوبة على النمسوي دومينيك تيم 6-1 و3-6 و7-6 (7-2).

قال نوري الذي يأمل في مقارعة ألكاراس في النهائي للثأر منه من خسارته في بوينس أيرس "سأضطر للخلود إلى الراحة وتحسين مستواي لأتمكن من التغلب عليه".

وتسببت سوء الأحوال الجوية في تعطيل النسخ السابقة لدورة ريو، ويأتي إلغاء المباريات مع هطول أمطار غزيرة على البرازيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أسفر عن مقتل 44 شخصاً على الأقل في انهيارات أرضية.