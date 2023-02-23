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لايبزيغ (ألمانيا) : أقفل مدرب لايبزيغ الألماني ماركو روزه الباب أمام رحيل قلب الدفاع الدولي الكرواتي يوشكو غفارديول، وذلك بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخطف غفارديول بضربة رأسية هدف التعادل أمام سيتي 1 1، كما قلّص خطورة المهاجم العملاق النروجي إرلينغ هالاند في أمسية لم ينجح فيها الأخير في هز الشباك.

وبات غفارديول في عامه الثاني مع لايبزيغ قادماً من دينامو زغرب، هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية جراء المستوى الرائع الذي ظهر به إن كان مع فريقه أو بقميص منتخب بلاده في مونديال قطر العام الماضي.

وكانت وسائل إعلام ألمانية نقلت عن غفارديول قوله "ربما سأغادر بعد كريستوفر (نكونكو)" في إشارة إلى تقارير أفادت أن المهاجم الفرنسي توصل إلى إتفاق مع تشلسي الإنكليزي.

وضع روزه حداً للتكهنات بشأن مستقبل قلب الدفاع والذي من المرجح أن يغادر إلى الدوري الانكليزي، قائلاً "لا يبدو أن العناوين تزعجه".

وأضاف "هو لاعب في لايبزيغ، وأعتقد انه سيبقى في لايبزيغ".

وأردف "خلال حديثه عن كريستوفر، ابتسم، ولكن بالتأكيد، في الصحف، لا يمكنكم رؤية الابتسامة".