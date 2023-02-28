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لوس أنجليس: أكد نيويورك نيكس نتائجه الرائعة في الآونة الأخيرة بإسقاط ضيفه بوسطن سلتيكس 109-94 الإثنين وأزاحه عن صدارة المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

على ملعب "ماديسون بارك"، ألحق نيويورك نيكس الخسارة الثامنة عشرة في 62 مباراة ببوسطن سلتيكس الذي تنازل عن الصدارة التي تربع عليها 99 يوما في آخر 101 يوما فبات ميلووكي باكس في المركز الاول برصيد 43 فوزا في 60 مباراة.

وسقط سلتيكس الذي غاب عن صفوفه جايلن براون بسبب كسر في الوجه، بعد 48 ساعة على انتصاره القاتل على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ثالث المنطقة 110-107 بفضل سلة ثلاثية لنجمه جايسون تايتوم.

لكن تايتوم عانى في مواجهة نيكس واكتفى بتسجيل 14 نقطة فقط مع تسع تمريرات حاسمة وسبع متابعات، وعبَّر عن إحباطه قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة بارتكابه خطأ فنيا ثانيا تسبب في طرده للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

وكان البديل مالكولم بروغدون أفضل مسجل في صفوف سلتيكس برصيد 22 نقطة، وأضاف ماركوس سمارت 19 نقطة، فيما برز جوليوس راندل قاطرة نيكس في الهجوم بتسجيله 23 نقطة مع سبع متابعات، وأضاف البديل إيمانويل كويكلي 23 نقطة أيضا، وجايلين برونسون 17 نقطة.

وحسم نيويورك نيكس المباراة في ربعها الاول نسبيا بعدما كسبه بفارق 12 نقطة (27-15)، وسعها الى 14 نقطة في نهاية الشوط الأول (60-46) بعدما كسب الربع الثاني 33-31.

وانتهى الربع الثالث لصالح الضيوف بفارق نقطة واحدة 29-28، ورد أصحاب الارض بفارق سلة في الربع الاخير 21-19.

وهو الفوز السادس تواليا لنيكس والثامن في مبارياته التسع الاخيرة والـ36 في 63 مباراة فصعد الى المركز الخامس للمنطقة الشرقية.

عصفورين بحجر واحد

وضرب ميامي هيت عصفورين بحجر واحد عندما تغلب على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 101-99 حيث أوقف سلسلة من أربع هزائم متتالية، وألحق الخسارة الثانية لمضيفه على أرضه.

وكان ميامي في طريقه الى تحقيق فوز سهل بعدما تقدم بفارق 11 نقطة في الربع الاخير لكن سيكسرز انتفض في الدقائق الاخيرة ونجح في تذويبها بل تقدم قبل دقيقة و41 ثانية، قبل أن يتدخل جيمي باتلر ويوقف انتفاضته بسلة ورميتين حرتين حاسما النتيجة في صالح فريقه.

وأنهى باتلر المباراة برصيد 23 نقطة مع 11 متابعة وكان قريبا من "تريبل دابل" بتسع تمريرات حاسمة، فيما لم ينفع سيكسرز تألق نجمه الكاميروني جويل إمبيد صاحب 27 نقطة مع 12 متابعة.

وسجل البديل تايريز ماكساي 23 نقطة وجيمس هاردن 20 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة وست متابعات دون تفادي الخسارة الـ21 في 60 مباراة.