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لوس أنجليس: حطّم ليبرون جيمس، نجم نادي لوس أنجليس ليكرز، الرقم القياسي لأفضل مسجل في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، متخطياً الرقم البالغ 38.387 نقطة والصامد لمدة 39 سنة باسم الأسطورة كريم عبد الجبار، الثلاثاء في لوس أنجليس.

بعمر الثامنة والثلاثين، أضاف "الملك" لقباً جديداً إلى مسيرته الزاخرة، بعد تتويجه أربع مرات بالدوري المرموق، وقد حقق هذا الانجاز في موسمه العشرين في دوري "أن بي ايه"، بتسجيل نقطته السادسة والثلاثين من تسديدة على بعد ستة أمتار، نهاية الربع الثالث من مواجهة ليكرز مع أوكلاهوما سيتي، رافعاً رصيده إلى 38.388 نقطة.

رفع جيمس يديه عالياً معبّراً عن ارتياحه. وفي لحظة تاريخية، توقفت المباراة عندما كانت النتيجة 104-99 لأوكلاهوما سيتي، لتنطلق الاحتفالات في ملعب كريبتو.كوم أرينا في لوس أنجليس، بحضور عبد الجبار الذي كان أول المهنئين له.

كما حضر مفوض الدوري آدم سيلفر الذي وجّه كلمة في هذه المناسبة، ممثلون، مشاهير وشخصيات مرموقة، فيما بُثّت على التلفزيون رسالة تهنئة من الرئيس جو بايدن بعد الانجاز المنتظر.

قال جيمس متأثراً "أن تكون قادراً بحضور أسطورة ولاعب عظيم مثل كريم، فهذا يعني لي الكثير".

تابع بعد شكر عائلته ومشجعيه "أشكر كل من وقف معي في رحلة الأعوام العشرين الأخيرة، لأني لم أكن لأحقق ذلك دون مساعدتكم، شغفكم وتضحياتكم التي ساعدتني على الوصول إلى هنا".

وشكر ليبرون مفوّض الدوري سيلفر وسلفه الراحل ديفيد ستيرن "شكرا لكما للسماح لي بأن أكون جزءاً من شيء لم أكن لأحلم بأن يكون أفضل من الليلة في مليون سنة".

مسيرة جيمس

إضافة إلى ألقابه الاربعة في الدوري، نال جائزة افضل لاعب في النهائي أربع مرات، اضافة الى جائزة افضل لاعب للموسم اربع مرات ايضًا.

شارك في مباراة كل النجوم الاستعراضية (أول ستار) 19 مرة، ناهيك عن جائزة افضل لاعب مبتدئ وميداليتين ذهبيتين أولمبيتين في 2008 و2012.

في سن الـ18، أصبح جيمس أصغر لاعب في تاريخ الـ"درافت" عندما اختاره فريق مسقط رأسه، كليفلاند كافالييرز في المركز الأول عام 2003 وبقي في صفوفه حتى 2010.

انتقل إلى ميامي هيت حتى 2014، واحرز معه لقب الدوري في 2012 و2013، بجوار النجمين دواين وايد وكريس بوش. عاد إلى كافالييرز وبقي معه حتى 2018، محرزا لقب 2016. توّج باللقب مع فريق ثالث مختلف، بعد قيادة لوس أنجليس ليكرز إلى التتويج عام 2020.