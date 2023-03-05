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لوس انجليس: أوقف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ونجمه جيمس هاردن سلسلة من 16 انتصاراً لميلووكي باكس بفوزه عليه في مباراة مثيرة 133-130 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ونجح فيلادلفيا ثالث المنطقة الشرقية في قلب الطاولة على ميلووكي المتصدر الذي تقدم عليه بفارق 18 نقطة في الربع الثالث، بفضل تألق هاردن الذي سجل 38 نقطة في المباراة بينها 21 في الربع الاخير ليمنح الفوز لفريقه، كما نجح في 10 تمريرات حاسمة و9 متابعات.

واستعاد هاردن شهيته التهديفية التي جعلت منه أفضل هداف في الدوري لثلاثة مواسم توالياً (2018 و2019 و2020) عندما كان في صفوف هيوستن روكتس، وقدم افضل مباراة له منذ فترة طويلة.

وساهم ايضاً في فوز سيكسرز كل من جويل أمبيد مع 31 نقطة وتايريز ماكسي صاحب 26 نقطة.

أشاد أمبيد بزميله هاردن بقوله "لقد كان رائعاً بكل ما للكلمة من معنى، سجل السلة تلو الأخرى في اوقات حاسمة، لقد كان بالفعل جيمس هاردن الحقيقي".

في المقابل، كان النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أفضل هداف في صفوف ميلووكي مع 34 نقطة ونجح في 13 متابعة وأضاف كل من بروك لوبيز وجرو هوليداي 26 نقطة.

تقدم ميلووكي بفارق 18 نقطة (95-77) قبل نهاية الربع الثالث بدقيقتين و41 ثانية قبل ان يقلص سيكسرز الفارق الى 14 في نهايته. وضرب سيكسرز بقوة في الربع الاخير حيث بدأه بتسجيل 15 نقطة مقابل نقطتين فقط لمنافسه قبل ان ينهيه مسجلا 48 نقطة مقابل 31 فقط لمنافسه ليحسم النتيجة في صالحه.

وكانت نهاية المباراة مثيرة لان ميلووكي بقي متقدماً بفارق ضئيل قبل اقل من دقيقتين على نهاية الربع الأخير لكن هاردن نجح في تسجيل ثلاثية مقلصاً الفارق الى نقطة واحدة (125-124) ثم مرر كرة حاسمة لأمبيد الذي سجل بدوره ثلاثية منحت التقدم لفريقه 127-125 قبل النهاية بـ42 ثانية.

بقي ميلووكي في صدارة المجموعة الشرقية بسجل يتضمن 45 فوزاً مقابل 18 هزيمة، في حين رفع فيلادلفيا رصيده الى 41 انتصاراً مقابل 22 خسارة في المركز الثالث.

فوز "هام جداً" لميامي

وعزز ميامي هيت من آماله في المشاركة في مباريات البلاي اوف بفوزه على اتلانتا هوكس 117-109 بفضل 30 نقطة لبام اديبايو واضاف زميله تايلر هيرو 20 نقطة.

ووصف مدرب ميامي اريك سبويلسترا فوز فريقه بـ"الهام جداً" لا سيما انه جاء بعد سقوط فريقه على أرضه امام نيويورك نيكس في اخر مباراة له.

وحقق كليفلاند كافالييرز فوزا سهلا على ديترويت بيستونز 114-90 بفضل 21 و20 نقطة للثنائي داريوس غارلاند ودونوفان ميتشل تواليا في حين انهى خمسة لاعبين من كليفلاند المباراة بتسجيلهم اكثر من 10 نقاط ليلحق الخسارة السادسة تواليا ببيستونز.

وتغلب ايضا تورونتو رابتورز على واشنطن ويزادر ز 116-109 في مباراة تألق فيها فرد فانفليت بتسجيله 25 نقطة بينها 6 ثلاثيات، في حين اضاف البديل غاري ترنت جونيور 26 نقطة.

وحقق مينيسوتا تمبروولفز فوزه الثالث تواليا وكان على ساكرامنتو كينغز 138-134 في مباراة متكافئة.

وكان انتوني ادواردز افضل مسجل في صفوف الفائز (27 نقطة).

كما حقق هيوستن روكتس الجريح اول انتصار له بعد 11 هزيمة تواليا اثر تغلبه على سان انتونيو 122-110.