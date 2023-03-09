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الدوحة: بلغ الغرافة ربع نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم من دون عناء بفوزه على قطر 4-1 الخميس ضمن منافسات ثمن النهائي الذي شهد مفاجأة جديدة بسقوط الأهلي أمام معيذر من الدرجة الثانية 3-1.

وضرب الغرافة المتوّج سبع مرات بالكأس، موعداً في الدور المقبل مع الشحانية الذي صنع المفاجاة الأولى في البطولة متجاوزاً الوكرة بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتقدم فريق المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيس مبكراً عبر المهاجم الدولي أحمد علاء الذي استغل خطأ دفاعياً ليخطف الكرة ويواجه الحارس ساطع عباسي يضع الكرة في الشباك (11).

وأضاف الجزائري ياسين إبراهيمي الهدف الثاني من ركلة حرة نفذها بطريقة رائعة في الزاوية البعيدة (18) قبل أن يسجل أحمد الجانحي الهدف الثالث مستغلا تمريرة إبراهيمي خلف الدفاع ووضعها في المرمى (44).

ركلة جزاء

وقلص فريق قطر النتيجة عبر ركلة جزاء إثر لمس الأوزبكي أسلوم خوجاييف الكرة بيده داخل المنطقة، لينفذها المغربي بدر بانون بنجاح (48)، قبل أن يختتم الغرافة الرباعية بعدما ضرب النجم إبراهيمي دفاعات المنافس بكرة عميقة وضعت مؤيد حسن في مواجهة الحارس ليضع الكرة في الشباك (82).

وضمن معيذر مقعده في الدور الموالي عن جدارة بعدما فاجأ الأهلي العريق وغلبه 3-1 ليكون ثاني فريق من الدرجة الثانية يبلغ الدور ذاته بعد الشحانية، ضارباً موعداً مع العربي المتفوق على الشمال 3-صفر.

وتقدم معيذر عبر رأسية جورج كواسي من ركنية العراقي همام طارق (29) قبل أن يضيف جمال حمد الهدف الثاني بعدما تابع كرة مرتدة من الدفاع (83) فيما قلص المونتينيغري نيكولا فوكفيتيتش النتيجة مستغلا تمريرة الجزائري سفيان هني (90+1).

هجمة مرتدة

وأكمل علاء الدين أجراي الثلاثية في الوقت بدل الضائع بعد هجمة مرتدة منسقة، ليواجه الحارس ويضع الكرة في المرمى (90+5).

وأقرّ المونتينيغيري نيبوشا يوفوفيتش مدرب الأهلي أن "المنافس استحق الفوز بعدما كان الطرف الأفضل في مجمل اللقاء وأظهر رغبة كبيرة في العبور والتأهل، في حين فقد فريقي التركيز ولم يحسن استثمار الفرص خصوصا في الشوط الأول".

من جهته، قال مدرب معيذر الإسباني خوسيه مورسيا "نشعر بفخر كبير ليس فقط بالفوز بل بالطريقة التي حققنا فيها هذا الانتصار، حيث قدم اللاعبون مستوى رائعاً بعدما احترموا المنافس وتعاملوا بطريقة مثالية مع التفاصيل الصغيرة خلال المواجهة".

النتائج والترتيب

الدوحة: في ما يلي نتائج الدور ثمن النهائي من كأس أمير قطر لكرة القدم:

الإثنين

أم صلال - الخور 1 - صفر

الدحيل - الخريطيات 1 - صفر

الثلاثاء

الريان - السيلية 1 - 2

السد - المرخية 4 - صفر

الأربعاء

الوكرة - الشحانية 1 - 1 ( 1 - 3 )

العربي - الشمال 3 - صفر

الخميس

الأهلي - معيذر 1 - 3

الغرافة - قطر 4 - 1