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الدوحة: واصل السد، حامل لقب النسختين الماضيتين من الدوري القطري لكرة القدم، زحفه نحو الصدارة بفوزه على مضيفه الغرافة 3-1 الأربعاء في ختام المرحلة الرابعة عشرة التي شهدت تحقيق العربي وقطر لفوزين ثمينين على حساب الشمال والوكرة 1-صفر و2-1 تواليا.

في المباراة الاولى، حقق "الزعيم" فوزه الخامس تواليا والسابع هذا الموسم رافعا رصيده الى 22 نقطة في المركز الثالث بفارق 10 نقاط خلف الدحيل المتصدر الذي لعب مباراة أكثر، وبفارق الأهداف عن قطر، فيما مني الغرافة بالخسارة بعد انتصارين متتاليتين فتوقف رصيده عند 19 نقطة في المركز الخامس.

وسجل الجزائري بغداد بونجاح (8 و56) والبرازيلي غيليرمي توريس (90+3) أهداف السد، فيما سجل أحمد علاء (26) الهدف الوحيد للغرافة.

واستهل السد المباراة على نحو مثالي ومنحه بونجاح التقدم برأسية عقب عرضية بيدرو ميغل (8)، بيد ان احمد علاء عدَّل النتيجة بعدما وضعته تمريرة رائعة من الجزائري الآخر ياسين إبراهيمي في مواجهة الحارس سعد الشيب، فسدد الكرة في سقف المرمى (26).

وعاد فريق المدرب الإسباني خوانما ليو الى التقدم مجددا بعد مجهود فردي كبير من علي أسد الذي تجاوز أكثر من مدافع وهيأ كرة على طبق من ذهب لبونجاح الذي سددها في الشباك (56)، قبل ان يؤمن توريس الانتصار بالثالث مستغلا تمريرة ميغل (90+3).

وقاد المهاجم الدولي السوري عمر السومة فريقه العربي الى فوز مهم على الشمال بعدما سجل هدف المباراة الوحيد (59)، رافعا رصيد فريقه الى 28 نقطة معززا موقعه في المركز الثاني ومواصلا مطاردة المتصدر الدحيل بعدما أعاد الفارق بينهما الى أربع نقاط.

ومني الشمال بالخسارة الرابعة تواليا والأولى تحت إمرة مدربه الجديد وسام رزق بديل المغربي هشام زاهد، فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز العاشر.

وسعى الشمال الى الخروج بالتعادل على الأقل، ليحكم اغلاق مناطقه الخلفية بكثافة عددية، فنجح نحو ساعة من اللعب، قبل ان ينهي السومة صموده بعدما استقبل عرضية هلال محمد وحولها بطريقة رائعة الى الزاوية البعيدة مسجلا هدف المباراة الوحيد (59).

وقال مدرب العربي يونس علي "حققنا فوزا صعبا ومهما في هذا التوقيت الذي نحن فيه بأمس الحاجة الى النقاط لمواصلة مطاردة المتصدر"، دون أن يخفي أن "الأداء لم يكن جيدا خصوصا في الشوط الأول، وتحسن بعض الشيء في الثاني حيث سجلنا الهدف الذي منحنا النقاط الثلاث، ويجب علينا ان نظهر بصورة أفضل في قادم المباريات حيث تزداد المهمة صعوبة".

وأبدى مدرب الشمال وسام رزق رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة، وقال "قدمنا أداء رجوليا اغلب فترات المباراة، حاولنا العودة بعد التأخر وخلقنا عدة فرص لم نستثمرها كما يجب، كنا نستحق أن نخرج بالتعادل على الأقل، لكن الخسارة لن تنال من عزيمتنا وسنواصل العمل من أجل حصد النقاط في قادم المباريات ".

واستعاد نادي قطر التوازن متجاوزاً خسارة مفاجئة امام المرخية صفر-4 وحقق فوزا مهما على حساب الوكرة 2-1، رفعا رصيده الى 22 نقطة محتفظا بمركزه الرابع بفارق الأهداف عن السد، وهو على غرار الاخير لعب مباراة أقل.

وتواصلت متاعب فريق المدرب الإسباني تينتين ماركيس بالخسارة الثالثة تواليا، ليبقى رصيده عند 18 نقطة في المركز السادس.

وتقدم "الملك" مبكرا جدا عبر لاعب المنتخب القطري السابق سيباستيان سوريا الذي استلم كرة خلف الدفاع وتجاوز الحارس وأودعها الشباك (3)، بيد ان الوكرة عاد بسرعة بعد مجهود كبير للأنغولي جيسون دالا الذي تجاوز اكثر من مدافع قبل ان يمرر ليوسف عبد الرزاق امام المرمى الخالي فتابعها مدركا التعادل (7).

وعاود قطر التقدم عندما استغل جاسم الجلابي تقدم الحارس سعود الخاطر ولعب الكرة ساقطة من فوقه (42).

النتائج والترتيب

الدوحة: في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 14 ضمن بطولة قطر في كرة القدم:

الإثنين:

السيلية - أم صلال 1 - 1

الدحيل - المرخية 3 - 1

الأهلي - الريان 0 - 4

الأربعاء:

العربي - الشمال 1 - 0

الوكرة - قطر 1 - 2

الغرافة - السد 1 - 3

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الدحيل 13 10 2 1 27 10 32

2. العربي 13 9 1 3 23 13 28

3. السد 12 7 1 4 22 16 22

4. قطر 12 7 1 4 19 18 22

5. الغرافة 13 5 4 4 22 25 19

6. الوكرة 12 5 3 4 23 15 18

7. الأهلي 13 4 5 4 22 24 17

8. المرخية 11 3 3 5 15 16 12

9. الريان 13 3 2 8 15 18 11

10. الشمال 11 3 1 7 9 18 10

11. السيلية 13 2 2 9 15 26 8

12. أم صلال 12 1 5 6 9 22 8