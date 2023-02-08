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الكويت: أعلن نادي الجهراء الكويتي ان مدافعه الجديد القطري عبد الكريم حسن سيخوض معه مباراته الأولى الخميس، بعد حصوله على بطاقته من الاتحاد الدولي لكرة القدم، اثر أزمة قانونية نشأت عقب رحيله عن ناديه السابق السد القطري.

وكتب الجهراء في موقعه الرسمي "عبد الكريم حسن جهراوي بمصادقة الفيفا.. تحصل نادي الجهراء الكويتي على البطاقة الدولية للنجم الدولي القطري عبد الكريم حسن من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وبذلك ستكون مواجهة القادسية القادمة هي المشاركة الأولى للنجم عبد الكريم حسن بشعار نادي الجهراء".

تابع النادي الذي دعا جماهيره للتواجد في مواجهة القادسية للترحيب بنجمه الجديد "كيمو" الذي خاض 133 مباراة دولية مع منتخب قطر: "هذا ما يؤكّد على قوة ملف نادي الجهراء وكذلك قوة موقف لاعبنا عبد الكريم حسن قانونياً".

بدوره، قال اللاعب البالغ 29 عاماً والذي حمل ألوان السد بين 2010 و2022، في حسابه على تويتر "الحمدالله غدا اول مباراة رسمية لي مع فريقي الجهراء في الدوري الكويتي ضد القادسية... شكرا إلى مجلس ادارة نادي الجهراء برئاسة خالد الجارالله".

ويحتل الجهراء المركز الرابع في الدوري الكويتي برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، بفارق 6 نقاط عن الكويت المتصدر.

وكان السد أعلن نهاية كانون الثاني/يناير الماضي أن انتقال حسن إلى الجهراء غير قانوني، مؤكدًا ان الادارة اوعزت الى اللجان القانونية في النادي للبدء بالاجراءات التي تحفظ حقه.

وقال "تود شركة نادي السد توضيح وتأكيد أن اللاعب قد قام بإنهاء تعاقده مبكرًا مع نادي السد من طرف واحد بدون سبب أو عذر مقبول".

وأعلن السد في 21 كانون الاول/ديسمبر الماضي عن استبعاد حسن نهائيا من صفوف الفريق الأول، معللا ذلك "بفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة المقبلة".

واستند حسن الى قرار الاستبعاد كونه مسوغًا قانونيًا يمكّنه من الانتقال الى ناد آخر، بعد اعتبار قرار الايقاف نوعا من التجميد المخالف للوائح الاتحاد الدولي.

كما كان الاتحاد القطري قد اعلن ايقاف اللاعب لاجل غير مسمى الى جانب عقوبة مالية بحقه تصل الى 200 الف ريال قطري (ما يقارب 55 الف دولار أميركي)، بناء على التقرير المرسل من إدارة المنتخبات الوطنية إلى الأمانة العامة بالاتحاد.

وأشارت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس في حينها الى أن سبب استبعاد السد للاعب هو استفزازه الجماهير عبر تطبيق "سناب شات" حيث نشر صورة له عقب خسارة منتخب قطر في كأس العالم 2022 أمام السنغال، وهو ما اعتبرته الجماهير تصرفا غير لائق إذ بدا اللاعب غير مهتم بمشاعر الجماهير الغاضبة من الخسارة.