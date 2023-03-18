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إنديان ويلز (الولايات المتحدة): ستعود الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة ثالثة عالمياً سابقاً، إلى ملاعب كرة المضرب الشهر المقبل بعد انتهاء إجازة أمومة أبعدتها أكثر من سنة، بحسب ما أعلن منظمو دورة تشارلستون الأميركية.

وقبلت سفيتولينا بطاقة دعوة للمشاركة في احدى بطولات الـ500 والمقررة في جنوب كارولاينا بين 3 و9 نيسان/أبريل على أرض ترابية.

ولم تلعب سفيتولينا، المتزوجة من اللاعب الفرنسي غايل مونفيس، منذ آذار/مارس الماضي في ميامي. أنجبت ابنتها سكاي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وعملت ابنة الثامنة والعشرين على رفع مستوى الوعي حول دعم احتياجات وطنها، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وستشارك في مباريات تنس استعراضية في نيسان/أبريل المقبل في تشارلستون، من أجل السلام لصالح أوكرانيا ومؤسّستها الخيرية.

قال مدير الدورة بوب موران "نحن متشوّقون للعمل مع إيلينا التي لديها فهم عميق وشخصي للاحتياجات الراهنة في وطنها".

سفيتولينا التي بلغت الدور الثالث في مشاركتها الوحيدة في تشارلستون عام 2014، تملك في رصيدها 16 لقباً في دورات فردي السيدات، آخرها في شيكاغو عام 2021، وهي تراجعت بعد غيابها الطويل إلى المركز 875 عالمياً.