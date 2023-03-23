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ميلانو: طمأن مدرب المنتخب الإنكليزي غاريث ساوثغيت الأربعاء أن قائده هاري كاين وضع خلفه خيبة إهداره ركلة جزاء في ربع نهائي مونديال قطر، مؤكداً جاهزيته كي يصبح الهداف التاريخي لبلاده الخميس ضد إيطاليا في مستهل تصفيات كأس أوروبا 2024.

وكان بإمكان كاين أن يفض شراكته لواين روني في صدارة ترتيب هدافي المنتخب الإنكليزي (53 هدفاً لكل منهما) لو نجح في ترجمة ركلة الجزاء ضد فرنسا في ربع نهائي مونديال قطر نهاية العام المنصرم، لكنه أهدرها وفوت على بلاده فرصة التعادل 2-2 لينتهي بذلك حلمها بإحراز اللقب العالمي للمرة الثانية بعد عام 1966.

لكن ساوثغيت شدد الأربعاء عشية لقاء الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضد إيطاليا على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في إعادة لنهائي كأس أوروبا 2020، على أن هداف توتنهام وضع خلفه خيبة ربع نهائي المونديال، مضيفاً "رأينا من خلال أهدافه وأدائه مع فريقه أنه وضع ذلك خلفه".

وتابع "أعلم أنه سيلعب بدافع إضافي ليلة الغد كي يعود ويظهر للجميع ما هو عليه عندما يكون بقميص إنكلترا. بالنسبة لنا هذا وضع جيد".

سجل ضعيف

ولطالما كان سجل إنكلترا ضعيفاً أمام المنتخبات العالمية الكبرى، وسيكون لقاء الخميس اختباراً قوياً ضد الفريق الذي انتزع لقب كأس أوروبا من عرين "الأسود الثلاثة" في ملعب "ويمبلي" ثم تسبب باسقاطهم الى المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

وبدا ساوثغيت مرتاحاً الى الوضع المعنوي للاعبيه، قائلاً "شاركنا في بعض من أكبر المباريات في كرة القدم العالمية. هم يعرفون المستوى المطلوب، يعرفون أن لديهم القدرة على المنافسة على هذا المستوى".

واعتبر أن "كل ما فعلناه في الماضي لا علاقة له بليلة الغد، لأنه يتوجب علينا البدء من جديد وأن نتمتع بالتواضع للعمل بجد من أجل التأهل مرة أخرى. هذه مباراة رائعة بالنسبة لنا كي نحقق ذلك".

وأردف "لم تتأهل إيطاليا لكأس العالم لكن ما زال لديهم بعض اللاعبين المتميزين وسيلعبون بحافز كبير جداً أيضاً".