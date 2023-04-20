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لوس انجليس: فرض ممفيس غريزليز وميلووكي باكس التعادل بفوزهما تباعاً على لوس أنجليس ليكرز 103 93 وميامي هيت 138 122، الأربعاء في ثاني مواجهة في الدور الأول من الـ"بلاي أوف" لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما تألق جمال موراي بتسجيله 40 نقطة وقاد فريقه دنفر ناغتس لتحقيق فوزه الثاني على مينيسوتا تمبروولفز 122 113.

تخطى باكس صاحب المركز الأوّل في الدوري المنتظم في المنطقة الشرقية غياب اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو للاصابة فسحق هيت وعادل النتيجة ضمن سلسلة من 7 مباريات ممكنة.

وبدوره، لم يتأثر غريزليز بغياب نجمه جا مورانت للاصابة أيضاً، ليلحق بليكرز ونجمه "الملك" ليبرون جيمس خسارته الأولى في "بلاي أوف" المنطقة الغربية.



أداءٌ رائع

وقدّم ناغتس أوّل المنطقة الغربية في الدوري العادي أداء رائعاً بقيادة موراي العائد من اصابة خطيرة في ركبته، ليحقق انتصاره الثاني توالياً ويخطو خطوة إضافية نحو التأهل.

وغاب ابن الـ 26 عاماً عن موسم 2021 2022 بأكمله جراء خضوعه لجراحة في أربطة ركبته عقب تعرضه لاصابة في نيسان/أبريل 2021.

وبدا أن ناغتس يتجه لتحقيق فوز سهل بعدما تقدم 64 49 عند الاستراحة، إلا أن تمبروولفز انتفض في الربع الثالث وسجل 40 نقطة وقلب النتيجة متأخراً بفارق نقطتين فقط.

غير أن جهود الثنائي موراي ومايكل بورتر جونيور (16 نقطة) اللذين سجلا 23 نقطة معاً في الربع الأخير حسمت النتيجة لصالح ناغتس.

وبرز كزافييه تيلمان كأفضل مسجل في صفوف غريزليز وقاده للفوز على ليكرز بتسجيله 22 نقطة، أضاف إليها 13 متابعة و3 تمريرات حاسمة.



إصابة

وشهد اللقاء إصابة نجم ليكرز أنتوني ديفيس بجرح في جفنه الأيمن، بينما دخل جيمس بمشادة مع ديلون بروكس من ممفيس.

تقدم غريزليز بفارق 16 نقطة في طريقه إلى 59 44 في الشوط الأول، فيما فشل ليكرز المتعثر في إيجاد طريقه إلى سلة المنافس.

وتصدر جيمس قائمة أفضل المسجلين في المباراة مع 28 نقطة و12 متابعة، وساهم الياباني روي هاشيمورا بـ 20، ليصبح أوّل لاعب من على مقاعد البدلاء يصل إلى هذه الحصيلة من النقاط في مباراتين توالياً في "بلاي أوف" منذ الاسطورة ماجيك جونسون عام 1996، بعدما كان الياباني سجل 29 نقطة في المواجهة الأولى.

ولكن بخلاف ما حصل في المباراة الأولى، أفشل غريزليز محاولات ليكرز لقلب النتيجة وحسم النتيجة لصالحه.



جارين جاكسون جونيور

وتألق عند الفائز جارين جاكسون جونيور الذي اختير أخيراً أفضل مدافع في الدوري المنتظم بتسجيله 18 نقطة، وأضاف ديسموند باين 17 وديلون بروس 12. أما تايس جونز الذي بدأ اللقاء بدلاً من مورانت فسجل 10 نقاط وأضاف إليها 8 تمريرات حاسمة و6 متابعات.

في المقابل، لم يؤثر غياب أنتيتوكونمبو المصاب على باكس الذي سحق هيت فارضاً التعادل في السلسلة.

وتعرض العملاق اليوناني لكدمة في أسفل ظهره في المباراة الأولى الأحد، فيما بذل باكس جهوداً هجومية متوازنة لتعويض هذا النقص والتغلب على ميامي.

وحسم باكس المباراة باكراً في الربع الأول من دون أن يخسر أفضليته حتى صافرة النهاية، فتقدم 45 27 في الربع الثاني وأنهى الشوط الاول 81 55 لصالحه.

وحافظ باكس على تفوقه في الربع الثالث، وزاد تقدمه إلى 36 نقطة في بعض فترات المباراة، وحسم اللقاء لصالحه.

وبرز بروك لوبيز كأفضل المسجلين في صفوف باكس مع 25 نقطة، واضاف جرو هوليداي 24 وبات كونوتون 22.

قال لاعب باكس بوبي بورتيس الذي أنهى اللقاء مع 13 نقطة و15 متابعة وخمس تمريرات حاسمة "طوال الموسم، تبادل اللاعبون الأدوار في التشكيلة، كما أن عدة لاعبين حصلوا على فرصة عيش هذه اللحظات".