قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



لوس انجليس: أعلن نادي ميامي هيت الأحد انتهاء موسم لاعبه فيكتور أولاديبو بسبب إصابة في ركبته اليسرى، تعرض لها في المباراة الثالثة من الدور الأول لبلاي أوف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ضد ميلووكي باكس السبت.

وأصيب أولاديبو عندما كان يتهيأ لتسجيل سلة في المباراة التي فاز بها فريقه 121 99 السبت.

وقال هيت إن أولاديبو أصيب بتمزق في وتر الرضفة في ركبته اليسرى وسيغيب عن بقية الموسم، لكنه لم يحدد موعد عودته.

ويتقدم ميامي ثامن المنطقة الشرقية على ميلووكي متصدرها وصاحب افضل سجل في الدوري المنتظم 2 1 في سلسلة من سبع مواجهات يتأهل أول من يسبق إلى تحقيق أربعة انتصارات.

وتعد الإصابة أحدث ضربة في المسيرة الاحترافية لأولاديبو الذي سيخضع لثالث عملية جراحية كبرى في غضون أربع سنوات فقط، بعد عمليتين في عضلات الفخذ اليمنى.