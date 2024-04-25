إيلاف من برلين : أسقطت محكمة في لندن إجراءات الافلاس عن النجم الألماني السابق في كرة المضرب بوريس بيكر (56 عامًا) والذي كان قد ادين سابقا بارتكاب جرائم مالية، اثر توصله الى اتفاق مع الحراس القضائيين وفقا لما اعلنه محاميه الخميس.

وعلى الرغم من أن بيكر الملقب بـ"بوم بوم" عاش مجداً رياضياً في مرحلة عمرية مبكراً جداً، وتحديداً قبل أن يبلغ 20 عاماً، إلا أنه منذ عبوره الحاجز الخمسيني من العمر وهو يعاني بشدة، جراء انتقال اسمه وأخباره من صفحات "الرياضة" إلى صفحة "الحوادث والقضايا".

وقال محامي بيكر في بيان: "نتيجة لاتفاق مع مديري افلاسه، تم اغلاق ملف إفلاس بوريس بيكر، الذي بدأ عام 2017، قانونيا بقرار من المحكمة العليا في لندن أمس".

وحُكم على بطل ويمبلدون 3 مرات بالسجن لعامين ونصف العام بتهمة إخفاء أصول في نيسان (أبريل) 2022، قبل ان يطلق سراحه في كانون الاول (ديسمبر) من العام ذاته وترحيله بعد ذلك إلى ألمانيا.

وتابع البيان "أُعفي بيكر من أي مسؤولية أخرى ناشئة عن ديون الافلاس".

وقال محامي بيكر إن لاعب كرة المضرب السابق توصل إلى اتفاق مع مسؤولي الإفلاس لكن تفاصيل الاتفاق ستبقى سرية "في هذا الوقت".

إفلاس في 2017

وكان قد أُعلن إفلاسه في حزيران (يونيو) 2017، حيث كان مدينًا لدائنين بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني على قرض غير مدفوع بأكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني على ممتلكاته في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وسبق ان قال قاضٍ في محكمة ساوثوارك كراون في جنوب لندن لبيكر، الذي يعيش في المملكة المتحدة منذ عام 2012، إنه سيقضي نصف عقوبته في السجن، لكنه عاد وأطلق سراحه بعد ثمانية أشهر وترحيله الى ألمانيا كونه ليس مواطنا بريطانيا.