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لندن : عادل المهاجم النروجي الشاب إرلينغ هالاند الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد ضمن بطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم (برميرليغ) والبالغ 34 هدفاً، بعد افتتاحه التسجيل لفريقه مانشستر سيتي في مرمى مضيفه فولهام الأحد في المرحلة 34.

وترجم هالاند (22 عاماً) ركلة جزاء لحامل اللقب في الدقيقة الثالثة على ملعب كريفن كوتيدج، ليتساوى مع الرقم المسجل باسم الهدافين السابقين ألن شيرر وأندي كول، رافعاً رصيده إلى 34 هدفاً في 30 مباراة.

وسجل شيرر 34 هدفاً لبلاكبيرن في موسم 1995، على غرار كول في موسم 1994 لنيوكاسل يونايتد.