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مانشستر (المملكة المتحدة) : واصل النروجي إرلينغ هالاند تألقه وقاد مانشستر سيتي الى نصف نهائي كأس إنكلترا لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية في الفوز 6 0 على ضيفه بيرنلي من دوري المستوى الاول "تشامبيونشيب" السبت.

ودخل هالاند المباراة في أعقاب تسجيله خماسية في الفوز الكاسح 7 0 على لايبزيغ الالماني في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

ورفع النروجي الذي وصل الى سيتي مطلع الموسم رصيده الى 42 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم وهو يتصدر ترتيب هدافي الدوري الممتاز (28) ودوري الابطال (10).

ولا يزال سيتي ينافس على ثلاث جبهات هذا الموسم، إذ يتخلف بفارق خمس نقاط عن أرسنال في الدوري وينتظره اختبار شاق أمام بايرن ميونينخ الالماني في ربع نهائي المسابقة القارية التي لا يزال يلهث خلف لقبها للمرة الاولى في تاريخه.

ووصل بيرنلي الى ملعب الاتحاد بقيادة مدربه البلجيكي فنسان كومباني، المدافع الدولي السابق وأسطورة سيتي الذي حقق معه لقب الدوري أربع مرات، بينها اثنتان بإشراف الاسباني بيب غوارديولا مدرب بطل إنكلترا الحالي.

ومنح هالاند التقدم لفريقه بثلاثية (32، 35، 59)، فيما أضاف الارجنتيني خوليان ألفاريس ثنائية (62 و73) والشاب البديل كول بالمر هدفًا (68).

وأجرى غوارديولا سبعة تغييرات على التشكيلة التي بدأت ضد لايبزيغ، بينها ثلاثة في خط الهجوم مبقيًا فقط على هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين، فيما دفع بالجزائري رياض محرز وألفاريس وفيل فودن بدلا من البرتغالي برناردو سيلفا والالماني إلكاي غوندوغان وجاك غريليش.

وسجل هالاند الهدف الاول بعد أن وصلته الكرة وظهره خلف المدافعين مررها برأسه الى ألفاريس الذي أعادها اليه بينية في العمق زاحفة، غمزها النروجي برجله من مشارف المنطقة في الشباك (32).

وضاعف هالاند الذي بات ثالث لاعب يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، التقدم بعد دقيقتين عندما وصلته عرضية زاحفة من الجهة اليسرى من فودن على باب المرمى (35).

وناب القائم عن الحارس لإبعاد تسديدة لفودن عن الجهة اليسرى لتتهيأ الكرة أمام النروجي تابعها في الشباك ليكمل الهاتريك السادسة له هذا الموسم.

وأحرز سيتي الرابع بعد لعبة جماعية مميزة بعد أن مرر محرز الكرة الى دي بروين على الجهة اليمنى داخل المنطقة ومنه عرضية الى ألفاريس أمام المرمى (62).

وسجل بالمر ابن الـ20 عامًا، بديل هالاند، الخامس بعد أن أبعد الحارس عرضية من فودن، لتصل الى الانكليزي أمام المرمى (68).