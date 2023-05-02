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لندن: أوقف أرسنال نزيف النقاط وزاد محن جاره تشلسي عندما تغلب عليه 3 1 الثلاثاء في الدربي اللندني على ملعب "الإمارات" في ختام المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم، مستعيداً الصدارة ومنعشاً آماله في إحراز لقبه الأول منذ 2004.

وفرض القائد لاعب الوسط الدولي النروجي مارتن أوديغارد نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 18 و31 مستغلا تمريرتين عرضيتين للدولي السويسري غرانيت تشاكا، وأضاف الدولي البرازيلي غابريال جيزوس الهدف الثالث في الدقيقة 34.

وسجل نوني مادويكي الهدف الوحيد لتشلسي في الدقيقة 65.

واستعاد أرسنال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الأربع الأخيرة (ثلاثة تعادلات وخسارة) وحقق فوزه الـ24 هذا الموسم رافعا رصيده الى 78 نقطة مستعيدا الصدارة بفارق نقطتين من مانشستر سيتي حامل اللقب والفائز على مضيفه فولهام 2 1 الأحد.

ويملك مانشستر سيتي مباراتين مؤجلتين ضد وست هام يونايتد عن المرحلة 28 سيخوضها غدا الاربعاء على ملعب الاتحاد، ومضيفه برايتون عن المرحلة 32 ستقام في 24 أيار/مايو الحالي.

الخسارة السادسة لتشلسي

في المقابل، واصل تشلسي نزيف النقاط ونتائجه الكارثية فمني بخسارته الخامسة في مبارياته الثماني الاخيرة في الدوري التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر مع مباراة مؤجلة.

وهي الخسارة السادسة لتشلسي من أصل ست مباريات خاضها حتى الآن بقيادة مدربه الجديد القديم فرانك لامبارد في مختلف المسابقات.

وضغط أرسنال منذ البداية وكاد غابريال مارتينيلي يفعلها في الدقيقة الخامسة عندما استغل كرة حاول المدافع الإسباني سيسار أسبيليكويتا إعادتها برأسه الى حارس مرماه الدولي الإسباني كيبا أريسابالاغا فخطفها المهاجم الدولي البرازيلي وتابعها من مسافة قريبة ارتدت من الأخير وشتتها الدفاع (5).

وتابع كيبا تألقه وتصدى لكرة رأسية لساكا من مسافة قريبة قبل ان يشتتها الدفاع (15).

ونجح أوديغارد في ترجمة سيطرة المدفعجية إلى هدف رائع بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من تشاكا ارتطمت بالعارضة وعانقت الشباك (18).

وأنقذ الحارس أرون رامسدايل مرمى أرينال من هدف التعادل بإبعاده ببراعة تسديدة لبن تشيلويل من داخل المنطقة الى ركنية (24).

وعزز أوديغارد تقدم أرسنال بهدف طبق الاصل للاول عندما تلقى كرة عرضية من الجهة اليسرى من تشاكا تابعها بيسراه من مسافة قريبة على يسار كيبا (31).

وأضاف جيزوس الهدف الثالث مستغلا كرة هيأها بنفسه لتشاكا أمام المرمى فسددها الأخير وارتدت من المدافعين تياغو سيلفا والفرنسي ويسلي فوفانا وتهيأت أمام البرازيلي الذي تابعها من مسافة قريبة بين ساقي كيبا (34).

وواصل ارسنال افضليته في الشوط الثاني وأنقذ كيبا مرماه ببراعة بابعاده كرة رأسية للمدافع البرازيلي غابريال ماغالايش من باب المرمى (47).

وكاد تشاكا يضيف الهدف الرابع بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة أبعدها كيبا بصعوبة الى ركنية (53).