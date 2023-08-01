سنغافورة: أعرب مدرب بايرن ميونيخ الألماني توماس توخل عن حزنه لأن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة الى المهاجم السنغالي الدولي ساديو مانيه في صفوف البافاري، لكنه يعتقد بأن رحيله عن الفريق "هو الحل الأفضل".

وذكرت تقارير بأن مانيه خضع للفحص الطبي مساء الاثنين في دبي تمهيداً للانتقال الى النصر السعودي مقابل مبلغ قدره 37 مليون يورو ليلحق بالنجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو القادم في كانون الثاني/يناير الماضي بصفقة ضخمة.

وقال توخل في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فريقه لليفربول الانكليزي في سنغافورة في مباراة ودية في ختام جولة الفريقين الآسيوية "من الواضح بأننا لم نتمكن من استغلال قدراته (مانيه) بالحد الأقصى، وهذا كان عملي ومسؤوليتي لكن في هذه الوضعية كان هذا الأمر (رحيله) الحلّ الأفضل".

عناقٌ ومصارحة

وتابع "لقد تعانقنا طويلا وتصارحنا بأننا لا نحب كيف جرت فيها الامور، لكننا نعلم في الوقت ذاته بانه الحل الافضل في هذه الوضعية".

واوضح "في بعض الأحيان، لا تسير الأمور كما يشتهي الجميع. من الناحية الانسانية كانت تربطني علاقة جيدة بمانيه وستبقى كذلك".

في المقابل، كشف مانيه بانه لم يكن راضيا عن رحيله عن بايرن ميونيخ وقال لشبكة سكاي الالمانية "رحيلي عن بايرن يشعرني بالألم. كنت ارغب بنهاية مختلفة".