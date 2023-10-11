مانشستر (المملكة المتحدة): تستضيف إنكلترا وجمهورية إيرلندا وجارتها الشمالية واسكتلندا وويلز نهائيات كأس اوروبا 2028 لكرة القدم كما أعلن الاتحاد الاوروبي للعبة الثلاثاء. تلقي وكالة "فرانس برس"، نظرة على الملاعب العشرة المقترحة التي ستستضيف 51 مباراة في البطولة التي يشارك فيها 24 منتخباً:

ويمبلي (لندن، 90 ألف متفرج)

كان ملعب ويمبلي الشهير مسرحاً لنصف النهائي والنهائي في النسخة الاخيرة من كأس اوروبا صيف 2021، وسيكون مجدّداً الوجهة للأدوار المتقدّمة في النهائيات.

على الرغم من أحداث الشغب على هامش المباراة النهائية التي شهدت خسارة إنكلترا امام إيطاليا بركلات الترجيح في النهائي الأخير، فان ويمبلي، معبد الكرة الانكليزية، يبقى وجهة مفضلة للاتحاد الاوروبي (ويفا) بسبب سعته الهائلة وموقع لندن.



توتنهام هوتسبر ستاديوم (لندن، 62850 متفرجاً)

ينظر الى معقل نادي توتنهام منذ عام 2019، كأحد أعرق الملاعب في العالم. احتضن العديد من الحفلات الموسيقية ومباريات في الملاكمة والروغبي وكرة القدم الأميركية.

استاد الاتحاد (مانشستر، 53400 متفرج)

هو الملعب الخاص بنادي مانشستر سيتي بطل انكلترا وأوروبا. اختيار استاد الاتحاد على حساب ملعب اولدترافورد الخاص بمانشستر يونايتد والذي يملك سعة اكبر ب20 الف مقعد، اثار التساؤلات.

لكن في الوقت الذي تتعرّض فيع عائلة غلايزر الاميركية المالكة لمانشستر يونايتد لانتقادات لانها اهملت صيانة اولد ترافورد، فان المسؤولين في مانشستر سيتي يخطّطون لتطوير مرافق ستاد الاتحاد الذين يملكونه منذ دورة العاب الكومنولث عام 2002.

سيتم توسيعه إلى ستين الف متفرج في السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب بناء فندق يتسع لـ400 سرير، متحف ومنطقة مشجعين بسعة ث آلاف متفرّج.

فيلا بارك (برمنغهام، 42640 متفرجاً)

استضاف هذا الملعب مباريات في المرّة الاخيرة التي استضافت فيه انكلترا بطولة كبرى وتحديداً كأس اوروبا عام 1996.

لطالما كان ملعب فيلا بارك مكاناً تقليدياً على مدى سنوات عدّة لاقامة مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس انكلترا التي تقام على ملعب محايد (حالياً يعتمد ملعب ويمبلي)، نظراً لتواجده في وسط البلاد. لكن مسؤولي الاتحاد صرفوا النظر عن اعتماده بعد غياب استون فيلا عن الدوري الانكليزي الممتاز في الفترة من 2016 الى 2019.

بيد ان الأوقات الجيدة عادت مع مشاركة استون فيلا في المسابقات الاوروبية ووضع مخطط بتكلفة 100 مليون جنيه استرليني (122 مليون دولار) لرفع سعته الى 50 الف متفرج بحلول عام 2028.

سانت جيمس بارك (نيوكاسل، 52 ألف متفرج)

بدأت مدينة نيوكاسل تتأقلم مع الأجواء الأوروبية مع عودة فريقها إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاماً، وستخوض انكلترا، أحد افضل المنتخبات الاوروبية في السنوات الأخيرة، مبارياتها في شمال شرق البلاد.

بفضل الدعم المالي الذي يقدّمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي المالك لنادي نيوكاسل، يتطلّع المسؤولون الى رفع سعة الملعب الى 65 الف متفرج.

براملي مور دوك (ليفربول، 53 ألف متفرج)

هو أحد الملاعب المتواجدة في الملف البريطاني الذي لم يدشّن بعد، وسيكون الملعب الرسمي لنادي إيفرتون على ضفاف نهار ميرسيسايد حيث تنتهي أعمال البناء فيه عام 2024.

هامبدن بارك (غلاسكو، 52 الف متفرج)

انه المقر الروحي لكرة القدم الاسكتلندية، سبق له استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين. كما احتضن 4 مباريات في كأس اوروبا 2020، لكن مع تقليص عدد المتفرجين حينها الى 12 ألفاً بسبب اجراءات فيروس كورونا.

برنسيباليتي ستاديوم (كارديف، 74500 متفرج)

يقع الملعب في وسط مدينة كارديف، يعرف أيضاً بإسم ميلينيوم ستاديوم. احتضن العديد من الأحداث الرياضية لا سيما في كرة القدم والروغبي في السنوات الـ24 الاخيرة. أشار مسؤولو الاتحاد الويلزي لكرة القدم بان هذا الملعب سيحتضن المباراة الافتتاحية للنهائيات القارية عام 2028.

أفيفا ستاديوم (دبلن، 51700 متفرج)

فوّت هذا الملعب فرصة احتضان مباريات في كأس اوروبا الأخيرة، نظراً للاجراءات الصارمة التي فرضتها سلطات البلاد في ما يتعلق بفيروس كورونا. سيحتضن العام المقبل نهائي الدوري الاوروبي بالاضافة الى 6 مباريات في النهائيات القارية بينها واحدة في ربع النهائي.

كايزمنت بارك (بلفاست، 34 الف متفرج)

هو أحد المرافق المجهولة في الملف. لم يعرف بعد ما اذا كان سيحصل على الضوء الاخضر لاعادة ترميم الملعب المتواجد في غرب بلفاست بتكلفة تبلغ ملايين الدولارات.

يذكر أن ملعب منتخب ايرلندا الشمالية الرئيس، وينسدور بارك، لا يلبّي شروط الحد الأدنى من عدد المتفرجين من قبل الاتحاد الاوروبي، كونه يتسع فقط لثلاثين ألف متفرج.