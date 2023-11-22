اثينا: اهدر المنتخب الفرنسي الضامن تأهله إلى نهائيات كأس اوروبا 2024 في كرة القدم فرصة العلامة الكاملة في نهاية مشواره في التصفيات بتعادله مع مضيفته اليونان 2 2 الثلاثاء في الجولة الثامنة الاخيرة لمنافسات المجموعة الثانية.

وتقدمت فرنسا بهدف راندال كولو مواني في الشوط الاول (42)، قبل ان تقلب اليونان الطاولة في الثاني بهدفي قائدها أناستاسيوس باكاسيتاس (56) وفوتيس يوانيديس (61)، لكن يوسف فوفانا أدرك التعادل للضيوف وأنقذهم من الخسارة الاولى في التصفيات (74).

ورفعت فرنسا رصيدها في الصدارة إلى 22 نقطة من 7 انتصارات تواليا وتعادل، وتقدمت بفارق 4 نقاط عن وصيفتها هولندا الضامنة تأهلها بدورها والفائزة على جبل طارق بنصف دزينة نظيفة من الاهداف، في مباراة فرض خلالها كالفين ستينغس نفسه نجما بتسجيله ثلاثية (10 و50 و62)، واضاف ماتس فيفر (23) وتون كوبمينيرس (38) وكودي خابكو (81) الاهداف الثلاثة الاخرى للمنتخب البرتقالي.

اليونان ستخوض الملحق

وأنهت اليونان التي ستخوض الملحق، التصفيات في المركز الثالث برصيد 13 نقطة أمام إيرلندا الرابعة (6 نقاط)، فيما خرج منتخب جبل طارق من دون رصيد بعدما تلقى خسارته الثامنة تواليا.

وأجرى مدرب فرنسا ديدييه ديشان 8 تغييرات مقارنة مع التشكيلة التي حققت فوزا تاريخيا على جبل طارق 14 0 في نيس في الجولة الماضية.

وافتتحت فرنسا، بطلة مونديال روسيا 2018 ووصيفة قطر 2022، التسجيل بعد لعبة جماعية بدأها فوفانا إلى أولفييه جيرو داخل المنطقة فمررها مهاجم ميلان الايطالي إلى مهاجم باريس سان جرمان كولو مواني فهيأ الكرة على صدره وسددها قوية بيمناه من زاوية صعبة داخل المرمى (42).

وسجل كولو مواني ثاني أهدافه الدولية في 13 مباراة مع منتخب "الديوك". قبله، ناب القائم الأيسر ناب عن الحارس اليوناني أوديساس فلاخوديموس بعد تسديدة من انطوان غريزمان (33).

وادركت اليونان التعادل بعد دربكة داخل منطقة الجزاء الفرنسية انتهت بتسديدة على "الطاير" من خارجها بالقدم اليسرى للقائد باكاسيتاس (56)، قبل ان تتقدم بعد خمس دقائق عبر يوانيديس اثر تمريرة خلفية من ديميتريوس يانوليس.

وهي المرة الثانية التي تسجل فيها اليونان هدفين في مرمى فرنسا منذ عام 1958.

ورفضت فرنسا الاستسلام فعادلت الكفة بفضل فوفانا من تسديدة قوية من 25 مترا (74)، بعدما دفع ديشان بمهاجم سان جرمان كيليان مبابي وماركوس تورام بدلا من كولو مواني وجيرو.