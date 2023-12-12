بلغراد: سيعود المهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند إلى تمارين فريقه مانشستر سيتي الخميس بعدما غاب عن المباراة الاخيرة في الدوري للاصابة، حسب ما أفاد الثلاثاء الإسباني بيب غوارديولا مدرب بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وتعرض العملاق هالاند لاصابة في قدمه خلال الخسارة أمام أستون فيلا 0 1 في المرحلة الخامسة عشرة، وغاب عن الفوز الصعب على لوتون تاون 2 1 الأحد.

كما لم يرافق هالاند فريقه سيتي، صاحب الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، في رحلته إلى بلغراد لمواجهة النجم الأحمر الصربي الأربعاء ضمن الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعدما ضمن حامل اللقب بطاقته إلى ثمن النهائي.

ويلعب سيتي أمام ضيفه كريستال بالاس في الدوري في المرحلة السابعة عشرة السبت، قبل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية ليخوض غمار مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

ويواجه سيتي في مونديال الأندية الذي يستهله اعتبارا من نصف النهائي الفائز من مباراة ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا في 19 الشهر الحالي، على أن تقام المباراة النهائية في جدة في 22 منه.

وسجل هالاند 19 هدفاً، منها 14 في صدارة ترتيب هدافي "بريميرليغ"، في 20 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

قال غوارديولا في المؤتمر الذي عقده عشية مباراة فريقه في بلغراد "أعتقد أنه سيعود (للتدريب) الخميس. سنرى كيف يشعر".