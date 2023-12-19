إيلاف من الرياض: انطلقت السبت 16 ديسبمر الجاري منافسات بطولة العُلا الدولية لالتقاط الأوتاد باللباس الرياضي التقليدي، وكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل، التي تنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في قرية الفرسان، وبإشراف من الاتحاد السعودي للفروسية، ومشاركة الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، والاتحاد الدولي للرماية من على ظهر الخيل، والاتحاد الدولي للفنون القتالية.

مركز رائد

يعكس هذا الحدث التزام العُلا بتعزيز موقعها كمركز رائد للفعاليات الرياضية المتميزة للخيل وتوسيع نطاق عروضها للزوّار والسكان المحليين، وتسليط الضوء على العادات والتقاليد وتاريخ الخيول في المنطقة، حيث تعتبر العُلا بيئة جاذبية باعتبارها مركزاً عالمياً للفعاليات الرياضية المتنوعة وعلى وجه الخصوص فعاليات الخيول والفروسية.

تعدّ الرماية من على ظهر الخيل والتقاط الأوتاد من فنون الفروسية القديمة التي كانت منتشرة لدى العديد من الثقافات في جميع أنحاء العالم، وستكون هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها العُلا مسابقات ترتكز على هذا النوع من الفنون القتالية على الخيول.

تستمد بطولة الرماية من على ظهر الخيل فكرتها من الصيد التقليدي من على ظهر الخيل، حيث يتنقل الرماة في مسار بطول 99 متراً، ويطلقون السهام على أهداف من مسافات مختلفة, أما لعبة التقاط الأوتاد، ففيها يقوم راكبو الخيل بالركض على مسار يبلغ 99 متراً، بينما يحملون الرماح في أيديهم، ويلتقطون الأهداف من الأرض بسرعة ودقة كبيرتين.

توسع كبير

شارك في البطولتين عدد من محبي الخيول من دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة، مشاركة عشر دول في بطولة العُلا الدولية لالتقاط الأوتاد؛ وهي السعودية والإمارات وقطر وعُمان والكويت والأردن وروسيا وألمانيا وجنوب أفريقيا والعراق، بينما ستشارك 11 دولة في كأس العالم للرماية من على ظهر الخيل وهي بجانب المملكة، كلاً من الولايات المتحدة وتركيا وإيران وسوريا والكويت وكازاخستان وكندا وإندونيسيا ومنغوليا وتايلاند.



تشكّل البطولتان توسعاً كبيراً في تقويم فعاليات الفروسية والرياضة في العُلا، بما يتماشى مع التجديد الشامل للمنطقة بوصفها وجهةً عالمية رائدة للتراث الثقافي والطبيعي، وتتضمن فعاليات الفروسية المثيرة الأخرى التي تقام كجزء من تقويم فعاليات ومهرجانات لحظات العُلا، بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء في الفترة من 17 - 20 يناير 2024، وكأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل في فبراير 2024.

