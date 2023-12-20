الرياض : يبحث الهلال عن تعزيز صدارته وتحقيق الفوز الحادي عشر توالياً في الدوري السعودي لكرة القدم، عندما يستقبل أبها السادس عشر الخميس ضمن المرحلة الثامنة عشرة، فيما يسعى النصر إلى الابتعاد بالمركز الثاني عندما يلتقي الاتفاق الثامن.

وينوي الهلال استرداد اللقب الذي خسره الموسم الماضي لمصلحة الاتحاد وبدء مرحلة الإياب بقوّة بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيزوس الذي يبحث هو الآخر عن تحقيق رقم قياسيّ بعدد الانتصارات المتتالية لمدربي الأندية في السعودية في مختلق المسابقات، بعدما كان قد عادل رقم الأوروغوياني دانيال كارينيو مدرب النصر السابق (18).

ويتربّع الهلال على الصدارة برصيد 47 نقطة، إذ فاز في 15 وتعادل في اثنتين، ولم يخسر أي مباراة، في حين يقبع أبها في المركز السادس عشر (14 نقطة).

ويطمح مهاجم "الزعيم" الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي سجّل 15 هدفاً إلى اعتلاء صدارة الهدّافين التي يحتلها البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر بفارق هدفٍ واحد.

النصر للابتعاد عن الأهلي

ويصطدم النصر بضيفه الاتفاق الجمعة في قمة منافسات المرحلة التي يحتضنها ملعب الأول بارك في الرياض.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 37 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الاتحاد، بفارق ثلاث نقاطٍ عن الأهلي الذي يواجه الحزم الجمعة، فيما يحتل الاتفاق المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

وبعد خسارة الديربي أمام الهلال بثلاثية نظيفة، استعاد النصر توازنه سريعاً فتغلب على الرياض 4 1، قبل أن يكتسح الشباب 5 2 في الكأس. يسعى إلى رد اعتباره من خسارة دور الذهاب، قبل التفرّغ لمواجهة الاتحاد النارية ومن ثم مواجهة التعاون التي تسبق فترة التوقّف والانتقالات الشتوية.

ويسعى الهدّاف المخضرم رونالدو لإضافة الاتفاق إلى قائمة الفرق التي سجّل في مرماها هذا الموسم، بعدما كان قد غاب عن المواجهة الأولى التي خسرها فريقه 1 2 في 14 آب/أغسطس الماضي بسبب الإصابة، كما فشل بالتسجيل ضدّه في الفوز عليه 1 0 ضمن مسابقة الكأس.

في المقابل لم يحقق الاتفاق أي فوز في آخر ست مباريات متتالية بقيادة المدرب الإنكليزي ستيفن جيرارد.

ويعوّل الاتفاق على مجموعة من العناصر المميزة بقيادة الإنكليزي جوردان هندرسون، الاسكتلندي جاك هندري، الهولندي جورجينيو فاينالدوم والفرنسي موسى ديمبيليه، في الوقت الذي يخسر فيه جهود الجامايكي ديماراي غراي بداعي الإيقاف.

ووصف هندرسون تباين نتائج فريقه بـ"قطار الملاهي" في حديثه لموقع الدوري السعودي، معتبراً أن المستوى "في صعودٍ وهبوط، بعض المباريات كانت جيدة والبعض الآخر لم يكن كذلك. بصورة عامة فإن الدوري مثير حقاً، وأشعر بالتقارب في مستوى الفرق المتنافسة فيه".

الاتحاد يسعى لمصالحة جمهوره

ويسعى الاتحاد إلى تضميد جراحه عندما يستقبل الرائد السبت المقبل.

وساءت نتائج الاتحاد في الفترة الأخيرة والتي كان آخرها الخسارة أمام الأهلي المصري (1 3) في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتراجع الاتحاد إلى المركز الخامس برصيد 28 نقطة بعدما كان قد خسر أمام ضمك 1 3 أيضاً، وباتت آماله ضئيلة للغاية للحاق في الهلال، علماً أن لديه مباراة مؤجلة أمام النصر سيخوضها الثلاثاء المقبل.

ويضع الجمهور الضغط على المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المنضم الشهر الماضي خلفاً للمقال البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، والذي خسر مباراتين من آخر ثلاث (فاز بأربعٍ من سبع).

واعتبر غاياردو (47 عاماً) أن على الفريق "أن يستوعب ما حدث (الخسارة أمام الأهلي) وتجاوزه وننظر إلى الأمام"، متعهداً "بالعمل جاهداً لتحسين الفريق. سأعمل في المستقبل لترتيب هيكلة جيّدة تساهم في تماسك الفريق ليكون لدينا استمرارية".

ويفتقد غاياردو خدمات مدافعه عمر هوساوي بسبب خضوعه لجراحة وسيغيب عن المراحل الثلاث المقبلة.

ويعوّل الاتحاد على المهاجم الفرنسي كريم بنريمة ومواطنه نغولو كانتي، كما البرتغالي جوتا والبرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنيه فابينيو وإيغور كورونادو ورومارينيو.

في المقابل يتطلّع الرائد لاستغلال تراجع الاتحاد وتحقيق مفاجأة للابتعاد ولو مؤقتاً عن المراكز الأخيرة.