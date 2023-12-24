باريس : أن تتوّج بلقب بأهمية كأس العالم لأول مرّة في تاريخك، فهذا انجاز يجب أن يتصدّر العناوين لأسابيع عدة. لكن قبلة رئيس الاتحاد لوريس روبياليس على شفتي إحدى اللاعبات عكّرت على المنتخب الإسباني فرحة الفوز بمونديال السيدات في كرة القدم وباتت حديث الإعلام المحلي والدولي.

احتاج المنتخب الإسباني الى ثلاث مشاركات فقط في النهائيات العالمية كي يتوج بطلاً بالفوز في النهائي على إنكلترا بطلة أوروبا 1 0، أمام 75 ألف متفرج ضجّت بهم مدرجات ملعب "أستراليا ستاديوم" في سيدني.

وفي خضم الاحتفال بالانجاز على أرض الملعب، قرر رئيس الاتحاد روبياليس "تقدير" جهود المهاجمة جيني هيرموسو بتقبيلها على شفتيها قسرياً في خطوة أوصلته الى الهاوية ليس فقط بخسارته منصبه، بل بتوقيفه من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) عن أي نشاط كروي لمدة ثلاثة أعوام.

وفي حين استنكرت هيرموسو التصرّف "المتحيز جنسياً وغير المناسب ومن دون أي موافقة" من جانبها، تمسّك روبياليس لفترة طويلة بقوله إن الأمر مجرّد "قبلة صغيرة بالتراضي"، قبل أن يستقيل في 10 أيلول/سبتمبر.

وقال روبياليس لبرنامج "توك تي في" الذي يقدمه الاعلامي بيرس مورغان "ما حصل بيننا هو عمل عفوي، عمل متبادل، عمل وافق عليه الطرفان، وكان مدفوعاً بمشاعر اللحظة والسعادة، لذلك أؤكد أن هذه حقيقة ما حدث".

وجزم الرجل البالغ 46 عاماً أنّ القبلة غير مرتبطة بأبعاد جنسية، بعدما سبق أن قارن سلوكه بكيفية تصرفه مع بناته، مشدّداً "كانت نواياي نبيلة، مليئة بالحماس، وغير جنسية مئة في المئة، وأكرّر مئة في المئة".