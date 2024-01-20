سان سلفادور: حقّق المهاجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريس بداية متواضعة مع ناديه الجديد إنتر ميامي الأميركي، إلى جانب بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال تعادل سلبي ودي ضد منتخب السلفادور الجمعة، في إطار الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

ولعب سواريس الذي انضم إلى إنتر ميامي الشهر الماضي قادماً من غريميو البرازيلي، إلى جانب صديقه في المباراة التي أقيمت على ملعب كوسكاتلان في سان سالفادور.

لكن المهاجم البالغ 36 عاماً لم يكن على سجيته في مباراته الاولى مع فريق ولاية فلوريدا.

واستُبدل سواريس، ميسي ولاعبا برشلونة السابقان الإسبانيان سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بين الشوطين.

وكان ميسي، افضل لاعب في العالم ثماني مرات، قريباً من افتتاح التسجيل في الدقيقة 36، بعد تمريرة مقشرة من بوسكيتس لكن الحارس ماريو مارتينيس حرمه هزّ الشباك.

وكان السلفادور قريبة من اقتناص هدف الفوز في الدقيقة 83، بيد ان رأسية ستيفن فاسكيس ارتدت من العارضة.

واستهل إنتر ميامي سلسلة مباريات تحضيرية لموسمه الجديد، حيث سيلاقي أف سي دالاس الإثنين، ثم يسافر إلى السعودية لمواجهة الهلال في 29 الجاري.

كما يلعب مع النصر السعودي في 1 شباط (فبراير)، حيث يتوقع ان يواجه ميسي غريمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.