ميامي: انضم المهاجم المخضرم الأوروغوياني لويس سواريس إلى زميله السابق في برشلونة الإسباني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتعاقده لمدة عام مع إنتر ميامي قادماً من غريميو بورتو أليغري البرازيلي، حسب ما أفاد الجمعة النادي الأميركي لكرة القدم.

وارتدى سواريس وميسي (36 عاما لكل منهما) قميص برشلونة بين عامي 2014 و2020، وقاداه للفوز بأربعة ألقاب في الدوري وبمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2014 2015.

قال خورخي ماس، أحد مالكي إنتر ميامي "يسعدنا أن نرحب بالمهاجم العالمي لويس سواريس (...) الذي قدّم موسما رائعا في الدوري البرازيلي. سيكون أحد لاعبينا الأساسيين".

أفضل لاعب

واختير سواريس أفضل لاعب ومهاجم في الدوري البرازيلي الموسم الماضي لصالح غريميو، وسجل 26 هدفاً ومرر 17 كرة حاسمة في 53 مباراة.

ونجح إنتر ميامي الذي يتشارك في ملكيته نجم كرة القدم السابق الانكليزي ديفيد بيكهام في جمع رباعي برشلونة السابق، حيث إلى جانب ميسي وسواريس يدافع عن ألوان النادي الإسبانيان جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

ودوّن سواريس اسمه بأحرف من ذهب في سجلات برشلونة باحتلاله المركز الثالث في ترتيب أفضل الهدافين في تاريخ النادي الكاتالوني مع 195 هدفاً، في حين فرض نفسه كأفضل هداف مع منتخب بلاده (68 هدفا).

سواريس

وقال سواريس في بيان نشره إنتر ميامي على موقعه الرسمي "أنا سعيد للغاية ومتحمس لخوض هذا التحدي الجديد مع إنتر ميامي. أنا متحمس للبدء ومستعد للعمل حتى يصبح حلم الفوز بألقاب أخرى مع هذا النادي العظيم حقيقة".